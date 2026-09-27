باشگاه خبرنگاران جوان - تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. کره جنوبی در این مسابقات رکورد جهان را در بخش میکس ارتقاء داد.

هدایت تیم کامپوند کشورمان را اسماعیل عبادی بر عهده دارد.

تیم میکس ریکرو کشورمان با ترکیب مبینا فلاح و محمدحسین گلشنی در یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل ویتنام شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.