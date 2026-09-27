تیم میکس کامپوند کشورمان از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. کره جنوبی در این مسابقات رکورد جهان را در بخش میکس ارتقاء داد.

هدایت تیم کامپوند کشورمان را اسماعیل عبادی بر عهده دارد.

تیم میکس ریکرو کشورمان با ترکیب مبینا فلاح و محمدحسین گلشنی در یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل ویتنام شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، کامپوند ، میکس کامپوند
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
تیم کامپوند مردان ایران از صعود به نیمه‌نهایی بازماند
بازی‌های آسیای ناگویا؛
گلشنی و عاشق‌زاده رکورد زدند
بازی های آسیایی ناگویا؛
برنامه کامل و تفکیک‌شده بازی‌های آسیایی ناگویا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاسخ تند نبی به دبیر: هرکس سرش در کار خودش باشد
آخرین اخبار
پاسخ تند نبی به دبیر: هرکس سرش در کار خودش باشد
سحرخیزان بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا
زهرا زارعی نقره گرفت
فرعباسی از السد تا تراکتور؛ بازگشت برای حفظ سنگر استقلال
نماینده بدمینتون ایران حذف شد
یوسفی به فینال ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی نرسید
استقلال در قطر؛ مدیریت خستگی و حفظ تمرکز مقابل الغرافه
بازگشت اورونوف به تمرینات پرسپولیس
طیبی به مدال طلای پرتاب وزنه رسید
سیدصالحی: حذف تیم امید قابل پیش‌بینی بود/ فوتبال ایران برنامه ندارد
بانوی دونده ایران به فینال دوی ۲۰۰ متر نرسید
دنیامالی: شفافیت مالی شرکت توسعه اماکن ورزشی ضروری است
شروع مقتدرانه واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
عالمیان: به فینال تنیس روی میز فکر می‌کنم
پسران کبدی ایران نقره‌ای شدند
رویترز: سکو‌های خالی ناگویا زیر ذره‌بین
تاج: ما به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم امید هستیم/ از امیر قلعه نویی بهتر نداریم
هندبال ایران مغلوب قطر شد؛ پایان کار در یک‌چهارم نهایی
مدال برنز نوشاد عالمیان قطعی شد؛ کاپیتان نماینده ژاپن و داور را شکست داد
فدراسیون فوتبال با استعفای حسین عبدی موافقت کرد
نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرز‌های هوایی
ملی‌پوش والیبال ساحلی: هدف ما مدال طلاست
پایان کار اسکیت باز ایرانی در ناگویا
ساحلی‌بازان ایران صدرنشین شدند
ادامه ابهام در ماجرای محیطی‌زاده؛ چه‌کسی کوتاهی کرد، فدراسیون کجاست؟
ملی پوش کبدی بانوان: این پایان راه ما نیست
سرمربی تیم ملی کبدی بانوان: کم‌تجربگی قهرمانی را از ما گرفت
نوشاد عالمیان به یک‌چهارم صعود کرد
زهرا کریمی: می‌توانستیم هند را شکست دهیم/ دفعه بعد برای طلا برمی‌گردیم
سهرابیان: شرمنده مردم هستم؛ کوتاهی نکردیم