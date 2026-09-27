زوج تنیس دوبل مردان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل نمایندگان چین شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کسری رحمانی و علی یزدانی در دور نخست دوبل مردان به مصاف فومین جیانگ و تیانهویی ژانگ از چین رفتند و در دو ست با نتایج مشابه ۶ بر ۴ مغلوب شدند.

نمایندگان ایران در ست نخست تا نتیجه ۴-۴ برابر با حریف چینی پیش رفتند، اما دو گیم پایانی را واگذار کردند تا این ست ۶ بر ۴ به سود چین تمام شود.

در ست دوم رحمانی و یزدانی ۲ بر یک پیش افتادند، اما زوج چین نتیجه را برگرداند. ایرانی‌ها در ادامه و در حالی که ۵ بر ۳ عقب بودند، یک گیم دیگر گرفتند و اختلاف را به ۵ بر ۴ رساندند، با این حال گیم بعدی را چین برد تا ست دوم نیز ۶ بر ۴ و مسابقه در مجموع ۲ بر صفر به سود این تیم خاتمه یابد.

برچسب ها: تنیس دوبل ، تنیس ، بازی‌های آسیایی
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