پرونده نمایندگان کوراش کشورمان در نخستین روز این بازی‌ها با عدم صعود به نیمه نهایی بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه روز نخست رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (یکشنبه) در سالن هنر‌های رزمی مجموعه ورزشی آیچی در حال برگزاری است، طاهره آذرپیوند با شکست مقابل حریفی از چین تایپه از دور مسابقات کنار رفت.

طاهره آذرپیوند در مرحله یک‌چهارم نهایی این وزن مقابل پین، چون وانگ از چین‌تایپه قرار گرفت و با نتیجه پنج بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد.

نماینده کشورمان برای حضور در این مرحله، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر صفر از سد بهارتی از هند گذشته بود.

همچنین پردیس عیدی‌وندی، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، پس از استراحت در دور نخست، در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۵ بر صفر مقابل چارمئا کولینو از فیلیپین شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده بتول پاک‌روح است.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، کوراش
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