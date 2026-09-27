باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، پاداش هر مدال طلا ۳ میلیارد تومان، نقره یک میلیارد تومان و برنز ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و در مدال‌های تیمی، این مبلغ به هر یک از اعضای تیم تعلق می‌گیرد.

بر همین اساس، پاداش مدال‌آوران روئینگ ایران به شرح زیر است:

فاطمه مجلل: یک طلا و یک برنز؛ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

کیمیا زارعی: یک طلا و یک نقره؛ ۴ میلیارد تومان

زینب نوروزی: یک طلا و یک نقره؛ ۴ میلیارد تومان

مهسا جاور: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

سها فخری: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

ساقی ملکی: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

هنگامه کامیاب: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

امیرحسین محمودپور: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

در مجموع، ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان پاداش مدال‌آوران روئینگ محاسبه شده است.

همچنین بر اساس ضوابط پرداخت پاداش، مبلغی معادل ۵۰ درصد مجموع پاداش ورزشکاران، یعنی ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، به عنوان سهم کادر فنی در نظر گرفته شده است که فدراسیون روئینگ با صلاحدید خود این مبلغ را میان اعضای کادر فنی توزیع خواهد کرد.

به این ترتیب، مجموع پاداش ورزشکاران و کادر فنی روئینگ ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که روز گذشته از سوی کمیته ملی المپیک به حساب فدراسیون روئینگ واریز شد.

تیم ملی روئینگ ایران در بازی‌های آسیایی #آیچی_ناگویا۲۰۲۶ با کسب ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان داد.