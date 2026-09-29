باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - فواد ایزدی، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اتفاقات و حوادث هفت ماه گذشته و جنگ آمریکا علیه ایران گفت: برای خاتمه دادن به جنگ، ترامپ باید به این یقین برسد که به اهدافش نخواهد رسید.

به گفته این کارشناس مسائل بین‌الملل، اما هر بار که در داخل کشور درباره مذاکره صحبت می‌شود، طرف مقابل تصور می‌کند ایران در شرایطی قرار گرفته که اقتصاد آن را می‌توان مدیریت کرد.

زیرساخت‌های جنوب خلیج فارس باید در معرض ریسک باشد

ایزدی در ادامه در پاسخ به این سوال که ایران تا چه زمانی می‌تواند با کارت تنگه هرمز بازی کند، گفت: ایران بمب اتم ندارد اما دو امتیاز بزرگ دارد که مثل بمب اتم عمل می‌کنند. بمب اتم اول تنگه هرمز است که اگر دو ماه آن را ببندیم و حرف از مذاکره نزنیم، نتیجه آن را خواهیم دید.

وی افزود: بمب اتم دوم نیز زیرساخت‌های جنوب خلیج فارس است که برای آمریکا ارزش زیادی دارند و آسیب زدن به آنها نیازی به بمب اتم ندارد و همین سلاح‌های متعارف کافی است. همچنانکه در جنگ هم دیدیم که به محض اینکه ایران به زیرساخت گاز قطر حمله کرد، ترامپ پیشنهاد آتش‌بس داد.

یک شام اینقدر ارزش داشت که خون زنان و کودکان یمنی را فراموش کنید؟!

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به برگزاری مراسم جشن روز ملی عربستان در سفارت این کشور در تهران و حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این مراسم اظهار داشت: این اقدام اصلاً قابل توجیه نیست؛ گزارش‌ها و منابع متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد سعودی‌ها کاسه داغ‌تر از آش هستند و فشار و درخواست آن‌ها از دولت ترامپ این است که کوتاهی نکند و فشار‌های اقتصادی و نظامی را علیه ایران ادامه دهد.

ایزدی افزود: با وجود چنین شرایطی، حضور با این سبک در جلسه سفارت آنها قابل توجیه نیست. یک شام واقعاً آن‌قدر مهم است که خون زنان و کودکان یمنی فراموش شود؟ این مسئله واقعاً جای تأسف دارد.

امتیاز دادن، تحریم‌های آمریکا را لغو نمی‌کند

کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: تا زمانی که آمریکا، آمریکا است، تحریم وجود دارد. این‌که تصور شود می‌توان امتیازی داد و در مقابل، آمریکا تحریم‌ها را بردارد، اصولاً اشتباه است. آمریکا می‌خواهد این قضیه را ببندد؛ بنابراین هرچقدر هم به آن امتیاز داده شود و هرچقدر آن امتیاز بزرگ باشد، آمریکا راضی نمی‌شود؛ زیرا همه آن را می‌خواهد مثل کاری که آمریکا مثلاً در ونزوئلا انجام داد. متأسفانه افرادی داریم که با وجود دادن امتیاز زیاد، ذهنیت‌شان این است که ما چیز دندان‌گیری برای ارائه نداشته و نداریم.

وی در ادامه تصریح کرد: ترامپ نه می‌‌خواهد و نه می‌تواند که تحریم‌های ایران را لغو کند چون بخش اعظمی از تحریم‌های اصلی توسط کنگره تصویب شده و لابی اسرائیل هم به اندازه‌ای در کنگره نفوذ دارد که مانع برداشته شدن تحریم‌ها شود.

ایزدی در خصوص حمایت کنگره از تحریم شدن ایران گفت: هر بار یک قانون تحریمی در کنگره تصویب می‌شود، از ۱۰۰ نفر حدود ۹۸ نفر به آن رأی می‌دهند و دو نفر دیگر هم معمولاً غایب هستند وگرنه حتما رای می‌دادند. چون بحث تحریم بر خلاف جنگ، هزینه‌ای برای آمریکا ندارد و سود هم دارد. بخشی از درآمد خزانه‌داری آمریکا از محل جریمه بانک‌ها و نهاد‌هایی است که تحریم‌های ایران را نقض می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: این ذهنیت باید اصلاح شود که ترامپ می‌خواهد تحریم‌ها را بردارد یا می‌تواند آنها را بردارد. قانونی وجود دارد که بر اساس آن، هر توافقی با ایران نیازمند رأی کنگره است. توافق هسته‌ای با ایران که در سال ۱۳۹۴ شمسی (۲۰۱۵ میلادی) تصویب شد، همین مسئله را نشان می‌دهد؛ بنابراین اگر توافقی صورت بگیرد و برداشتن تحریم‌ها در آن وجود داشته باشد، کنگره آن را تصویب نخواهد کرد.

انتخابات کنگره بر رویکرد ترامپ اثرگذار است

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به انتخابات پیش‌روی آمریکا و تاثیر آن بر رویکرد ترامپ نسبت به ایران اظهار داشت: اگر دموکرات‌ها شکست بخورند و جمهوری‌خواهان پیروز شوند، بودجه جنگ تأمین می‌شود و ادامه جنگ و افزایش فشار نظامی بر ایران یک گزینه خواهد بود. اگر دموکرات‌ها با اختلاف کم پیروز شوند هم شرایط کم و بیش یکسان خواهد بود اما اگر با اختلاف زیاد پیروز شوند، موضوع بودجه برای ادامه جنگ می‌تواند با چالش مواجه شود.

ایزدی اضافه کرد: انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره هم برای ایران مهم است و هم برای ترامپ؛ زیرا در صورت شکست جمهوری‌خواهان، در دو سال آینده سیاست‌های داخلی ترامپ نیز با حضور دموکرات‌ها می‌تواند با چالش مواجه شود. اما در هر حال، باید این مسئله را درک کنیم که طراحی علیه ایران یک طراحی چهار ساله است و از ابتدای دولت ترامپ تا پایان دولت او، رویکرد او نسبت به ایران سناریونویسی شده است.

ویدئوی کامل مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با فواد ایزدی را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: