باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم

کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسین مومنی، کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد افزایش اعتبار کالابرگ توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

 

مطالب مرتبط
افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم
young journalists club

واریز اعتبار کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم در هرمزگان از فردا

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم
young journalists club

اتصال ۹ هزار پایانه فروش در طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی در خوزستان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم
young journalists club

آغاز مرحله سوم اجرای طرح ملی کالا برگ از ۲۰ فروردین

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم
۷۲۴

ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
۷۲۳

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
۶۷۴

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم
۵۴۰

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۲۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
این مبالغ ناچیز کالابرگ بدرد خودشون میخوره باید هر نفری حداقل 5 یا پنج میلیون تومن کالابرگ بدن که بتونه خرید کنه صدقه که به مردم نمیدین از کمک به کشورهای دیگر مثل لبنان و یمن و عراق دست بردارید به مردم خودمون برسید که وضعشون خیلی سختتر از سایر کشورهایی که بهشون کمک میکنید
۰
۲
پاسخ دادن