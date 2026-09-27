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هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم

محمد مرندی در گفت‌وگو با پیرس مورگان و کارشناسان آمریکایی با انتقاد از رویکرد واشنگتن گفت: اگر آمریکا نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار دهد، این اقدام «جنایت علیه بشریت» و با اثری شبیه حمله هسته‌ای خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مرندی در گفت‌وگویی با اشاره به فضای سیاسی آمریکا گفت: «در آمریکا نوعی عطش برای گرسنه نگه داشتن ایرانی‌ها وجود دارد؛ یک بیماری عمیق که در همین برنامه نمونه‌هایش را دیدیم.»

وی در ادامه درباره پیامدهای حمله نظامی به زیرساخت‌های انرژی ایران هشدار داد و افزود: «اگر آمریکا نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار بدهد، این یک جنایت علیه بشریت است؛ اثری مثل حمله هسته‌ای خواهد داشت.»

مرندی همچنین درباره پیامدهای منطقه‌ای چنین اقدامی گفت: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، هیچ تردیدی نداشته باشید که همه‌چیز در آن سوی خلیج فارس از بین خواهد رفت؛ برای سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا و بحث درباره اقدامات نظامی احتمالی ادامه دارد. مرندی تأکید کرد پیامدهای حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران تنها محدود به ایران نخواهد بود و امنیت انرژی منطقه را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 
 
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