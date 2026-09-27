باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا تأمین شده است و این واکسن‌ها وارد شبکه رسمی توزیع و بازار می‌شوند. به گفته وی، اکنون فرصت برای تزریق واکسن وجود دارد و مردم از خرید عجولانه فرآورده‌های خارج از شبکه رسمی خودداری کنند.

محمد هاشمی تاکید کرد: از اول مهر امسال حدود ۷۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور و فرآیند توزیع آن آغاز شده است. بخشی از این واکسن‌ها در اختیار معاونت بهداشت و بخشی نیز در شبکه داروخانه‌ای کشور قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: واکسن‌های تأمین شده از منابع مختلف تهیه شده‌اند و علاوه بر محموله‌های واردشده از چین، تأمین واکسن از روسیه و همچنین واکسن فرانسوی نیز در حال انجام است و این محموله‌ها به‌تدریج وارد چرخه تأمین کشور خواهند شد.

وی گفت: عرضه واکسن به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و با ورود محموله‌های جدید، دسترسی در شبکه داروخانه‌ای نیز گسترده‌تر خواهد شد.

او در پایان تاکید کرد: واکسن‌هایی که از سوی معاونت بهداشت عرضه می‌شوند، رایگان هستند. واکسن‌هایی که در داروخانه‌ها عرضه می‌شوند، به دلیل آنکه ارز دولتی دریافت نکرده‌اند، با قیمت آزاد عرضه و‌ قیمت آن زیر ۲ میلیون تومان است.