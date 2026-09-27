سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا تأمین شده است و این واکسن‌ها وارد شبکه رسمی توزیع و بازار می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا تأمین شده است و این واکسن‌ها وارد شبکه رسمی توزیع و بازار می‌شوند. به گفته وی، اکنون فرصت برای تزریق واکسن وجود دارد و مردم از خرید عجولانه فرآورده‌های خارج از شبکه رسمی خودداری کنند.

محمد هاشمی تاکید کرد: از اول مهر امسال حدود ۷۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور و فرآیند توزیع آن آغاز شده است. بخشی از این واکسن‌ها در اختیار معاونت بهداشت و بخشی نیز در شبکه داروخانه‌ای کشور قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: واکسن‌های تأمین شده از منابع مختلف تهیه شده‌اند و علاوه بر محموله‌های واردشده از چین، تأمین واکسن از روسیه و همچنین واکسن فرانسوی نیز در حال انجام است و این محموله‌ها به‌تدریج وارد چرخه تأمین کشور خواهند شد.

وی گفت: عرضه واکسن به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و با ورود محموله‌های جدید، دسترسی در شبکه داروخانه‌ای نیز گسترده‌تر خواهد شد. 

او در پایان تاکید کرد:  واکسن‌هایی که از سوی معاونت بهداشت عرضه می‌شوند، رایگان هستند. واکسن‌هایی که در داروخانه‌ها عرضه می‌شوند، به دلیل آنکه ارز دولتی دریافت نکرده‌اند، با قیمت آزاد عرضه و‌ قیمت آن زیر ۲ میلیون تومان است.

برچسب ها: واکسن آنفلوآنزا ، ارز دارو
خبرهای مرتبط
توزیع حدود یک میلیون دز واکسن آنفلوآنزا از مهر در مراکز بهداشتی
پیگیری تامین واکسن آنفلوآنزا توسط سازمان غذا و دارو
وزیر بهداشت: واکسن آنفلوآنزا از اواخر شهریور وارد نظام بهداشتی کشور می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرجع قانونی ارزیابی کیفیت واکسن، سازمان غذا و دارو است
آخرین اخبار
مرجع قانونی ارزیابی کیفیت واکسن، سازمان غذا و دارو است
کارگروه اجرای منویات رهبری در آموزش و پرورش تشکیل می‌شود/ برخورد بدون اغماض با مدارس متخلف
ظرفیت تولید دارو‌های بیولوژیک و های‌تک در کشور وجود دارد
پیشگیری سبب کاهش هزینه‌های درمانی تحمیلی به خانواده و کم شدن میزان مراجعه به بیمارستان می‌شود
وقتی توانبخشی به بازی تبدیل می‌شود؛ تجهیزات هوشمند، تمرین‌های درمانی را هدفمند می‌گیرند + فیلم
وقتی هوش مصنوعی فروشنده می‌شود؛ CRM بومی وارد مرحله تازه‌ای شد
سهم اقتصاد دیجیتال در ایران به ۷.۱ درصد رسید
ویژگی‌های کلیدی iOS ۲۷: کنترل‌های والدین منعطف‌تر و ابزار‌های جدید هوش مصنوعی
رقابت ۸ کشور در بازی‌های بین‌المللی فضایی در مرکز نوآوری اسکولکوو مسکو
کشف مکانیسم آسیب رگ‌های خونی در آلزایمر
دستگاه جدید متا برای دسترسی کاربران به دستیار هوش مصنوعی بدون نیاز به گوشی 
تلسکوپ هاب دویست‌هزارمین دور گردش به دور زمین را تکمیل کرد
توسعه اقتصاد دیجیتال بدون سیاست‌سنجی و شرکت‌های لنگر به نتیجه نمی‌رسد
تولید واکسن آبزیان با فناوری ایرانی
روشی ایمن و مؤثر برای کاهش فشار خون
مدارس تراز ؛ سامانه‌ای برای پایش، ارزیابی و مدیریت داده‌محور مدارس
مگس پران و آسیب جدی به شبکیه
وقتی محیط آموزشی، روحِ معلول را فرسوده می‌کند
سهمیه شیرخشک نوزادان فروشی نیست/ کنترل جدی بر عرضه خارج از شبکه