سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، با محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی دیدار و گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه ضمن تقدیر از مواضع اصولی مالزی در محکومکردن تجاوز نظامی علیه ایران و جنایتهای جنگی ارتکابی، بر عزم ایران برای دفاع از امنیت و حاکمیت ملی خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه و مداخلهجویانه آمریکا تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان، تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، پیمانشکنی آمریکا و تروریسم اقتصادی آن علیه مردم ایران را تشریح نمود و تصریح کرد کشورهای در حال توسعه باید برای صیانت از منافع مشترک و مقابله با قانونشکنی و یکجانبهگرایی مخرب آمریکا تلاش کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین همتای مالزیایی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز از جمله وضعیت تفاهم دوجانبه ایران - عمان در خصوص تعیین مسیرهای ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز قرار داد و تصریح کرد تنها عامل تداوم ناامنی در این آبراه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا است.
در این دیدار درباره ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی، از جمله در چارچوب سازمان همکاری اسلامی، برای مقابله با نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و سایر کشورهای منطقه گفتگو شد.
دو طرف همچنین بر تداوم رایزنیها و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مورد علاقه مشترک تأکید کردند.