سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت استناد به مراجع رسمی در اظهارنظر درباره کیفیت واکسن‌های وارداتی، گفت: ارزیابی کیفیت و صدور مجوز فرآورده‌های دارویی در چارچوب وظایف سازمان غذا و دارو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هاشمی روز یکشنبه اظهار کرد: کمیته کشوری آنفلوانزا دارای نقش تخصصی و مشورتی در حوزه این بیماری است اما مرجع قانونی ثبت، صدور مجوز ورود یا ارزیابی و تأیید کیفیت واکسن‌ها محسوب نمی‌شود و اظهارنظر اعضای این کمیته، به تنهایی به معنای تصمیم رسمی مرجع رگولاتوری درباره کیفیت یک فرآورده نیست.

وی افزود: در موضوعات مرتبط با سلامت عمومی، میان اظهارنظر کارشناسی، برداشت رسانه‌ای و تصمیم رسمی مرجع قانونی باید تفاوت قائل شد و اطلاع‌رسانی درباره فرآورده‌های سلامت‌محور نیز لازم است بر پایه اطلاعات دقیق و قابل استناد انجام شود.

هاشمی با اشاره به طرح مطالبی درباره کیفیت برخی واکسن‌های وارداتی آنفلوانزا تصریح کرد: اظهارنظر درباره کیفیت فرآورده‌های دارویی و واکسن‌ها باید مبتنی بر فرآیندهای رسمی ارزیابی و اطلاعات مورد تأیید مرجع ذی‌صلاح باشد تا از ایجاد ابهام و نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی و طرح دیدگاه‌های کارشناسی، از حقوق رسانه‌هاست اما در حوزه سلامت، دقت در انتشار اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که مطالب غیرمستند درباره فرآورده‌های سلامت‌محور می‌تواند بر اعتماد عمومی اثرگذار باشد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو بر اهمیت توجه کارشناسان حوزه بیماری‌های عفونی به اولویت‌های تخصصی این حوزه تأکید کرد و گفت: مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها و مقابله با مقاومت میکروبی، به‌ویژه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، از موضوعات مهم نظام سلامت است و نیازمند توجه مستمر و اقدامات تخصصی است.

هاشمی خاطرنشان کرد: در موضوع واکسن و سایر فرآورده‌های دارویی، اطلاع‌رسانی دقیق و مبتنی بر فرآیندهای رسمی، به حفظ آرامش و اعتماد عمومی کمک می‌کند و لازم است جایگاه اظهارنظر کارشناسی و تصمیم رسمی مرجع رگولاتوری برای افکار عمومی به‌درستی تبیین شود.

منبع: سازمان غذاودارو

برچسب ها: واکسن آنفولانزا ، سازمان غذا و دارو
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