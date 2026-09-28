باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نگاهی به نظام صنفی هر کشوری نشان می‌دهد که این نظام در قالب واحد های صنفی به عنوان پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به ایفای نقش می‌پردازد که فراتر از یک نقش ساده است؛ تا جایی که می‌توان از آن به عنوان بازوی اجرایی توزیع یاد کرد که مسئولیت‌های مهمی مثل مدیریت موجودی، کنترل عرضه و رساندن کالای نهایی به دست مصرف‌کننده را برعهده دارد و اهمیت این موضوع تا جایی است که اصناف در تأمین کالاهای اساسی نقش بسیار مهمی دارند و هرگونه اختلال در عملکرد واحدهای صنفی باعث می‌شود که امنیت غذایی جامعه با مشکلاتی همراه شود و در مقابل، اصناف با مدیریت دقیق انبارها و واحد‌های صنفی و توزیع منظم می‌توانند از مشکلاتی مثل شوک‌های عرضه، احتکار، انبار کردن غیرقانونی کالاها، تخلف و... جلوگیری کنند و تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار را به وجود آورند و این مهم در جنگ اخیر توانست تحقق پیدا کند و به گفته متولیان اصناف، در جنگ چهل روزه کالاهای اساسی در بازار وجود داشتند و هیچ کمبودی در این زمینه وجود نداشت.

از نوسانات ارزی تا هزینه‌های حمل و نقل؛ دلایل مهم گرانی‌ کالاها

یکی از مواردی که با وجود وفور کالاهای اساسی در بازار با انتقادهایی روبه‌روست گرانی کالاهاست که رییس اتاق اصناف و متولیان آن، یکی از دلایل مهم این گرانی‌ها را نوسانات شدید ارزی و دلیل دیگر را افزایش هزینه‌های لجستیکی و حمل و نقل عنوان می‌کنند که علاوه بر آن‌ها، هزینه‌های بالای تولید و مواد اولیه، زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده‌اند که همه این‌ها در قیمت نهایی کالای اساسی تأثیر می‌گذارند.

قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران درمورد برنامه‌ها و اقدامات اتاق اصناف کشور و دلیل افزایش قیمت کالاها گفت: افزایش مستمر قیمت کالا و دلیل این که قیمت‌ها به شکل متناوب افزایش پیدا می‌کنند باید مورد توجه قرار بگیرند به دلیل این که این گرانی به نفع مردم و اصناف نیست. زیرا وقتی کالا گران باشد و مردم خرید نکنند اصناف نیز، در رکود به سر می‌برند. در نتیجه، هر قدر اصناف، بیشتر کالا بفروشند و سود کمتری داشته باشند به نفع آن‌هاست.

نوده فراهانی ادامه داد: با توجه به این که مردم و اصناف مکمل یکدیگر هستند، وقتی مردم توان خرید نداشته و اصناف فروش نداشته باشند این موضوع به نفع آن‌ها نیست. در نتیجه باید گرانی برطرف شود تا هم قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده و هم، وضعیت اقتصادی رونق پیدا کند.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: گرانی و گران‌فروشی دو مقوله متفاوت هستند و اگرچه گران‌فروشی در اصناف وجود دارد، امّا گرانی در اصناف نیست. زیرا ما تعدادی بازرس در سراسر کشور داریم که بر این موضوع نظارت دارند؛ تا جایی که در ۶ ماهه امسال، ۴۶۲ هزار و ۲۲۷ مورد بازرسی داشته‌ایم که برای گران‌فروشی بوده‌اند.

نوده فراهانی گفت: گرانی به دست اصناف نیست و اصناف باید کالا را با فاکتور رسمی خریداری کنند و سود آن‌ها مشخص است و این فاکتورها برای واحد‌های صنفی ما سند هستند، امّا متأسفانه، در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان، فاکتورهای رسمی را به فروشندگان نمی‌دهند، ولی ما آن‌ها را ملزم کرده‌ایم که سندی برای خود تهیه کنند و گرانی به دلایل مختلفی است و نوسانات ارزی و واردات کالاها به دلیل هزینه‌ها را نمی‌توان پنهان کرد و کالا برای ما گران تمام می‌شود و این که اصناف را متهم کنیم که کالا را گران به دست مردم می‌دهند این‌طور نیست.

هشدار اتاق اصناف ایران به متخلفان و گران‌فروشان

رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اصناف باید کالا را به قیمت روز خریداری کنند و به قیمت روز بفروشند و اگر واحدی کالایی را خریداری کرده و نگهداری کند تا قیمتش تغییر کند و سپس به فروش برساند را تقلب می‌گوییم و بر اساس قانون، با این موارد برخورد می‌شود و این واحدها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند و با آن‌ها برخورد می‌شود و بازدارندگی دارد.

نوده فراهانی گفت: ما در سراسر کشور، به اندازه کافی بازرس نداریم و ۱۲۴ به این دلیل است که مردم در هر جایی تقلب و تخلف و گران‌فروشی مشاهده می‌کنند با ۱۲۴ تماس بگیرند و نمی‌توان برای هر واحد صنفی یک مأمور قرار داد و بازرسی‌ها هم جوابگو نیستند. زیرا عرضه و تقاضا باعث تنظیم بازار می‌شوند و وجدان کاری هر کسبه‌ای باید حاکم بر خودش باشد و اگر یک کاسب، کالایی را عرضه می‌کند چندین برابر هم، برای خانواده خود تأمین می‌کند. در نتیجه، باید با مردم طوری رفتار کند که بقیه کسبه نیز، همان رفتار را با خودش داشته باشند. در نتیجه، وجدان کاری بسیار مهم است.

کالای اساسی به میزان کافی در بازار وجود دارد

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، از روز اول تا سوم، ۳۰۰ درصد خرید مردم افزایش پیدا کرد و زمانی می‌توانیم از انبار کردن خانگی جلوگیری کنیم که قفسه‌های واحد‌های صنفی و فروشگاه‌ها به صورت مداوم کالا داشته باشند و این اتفاق افتاد و در جریان جنگ ۱۲ روزه، از روز سوم به بعد، فروش فروشگاه‌ها کاهش پیدا کرد و مردم از نگرانی کمبود کالا گذشتند. به همین دلیل، ما در جنگ رمضان با این مشکلات روبه‌رو نبودیم و کالا با وجود گرانی وجود داشت.

نوده فراهانی افزود: دلایل مختلفی درمورد گرانی‌ها وجود دارند که یکی از آن‌ها، نوسانات ارزی است و مورد دیگر، حمل و نقل و هزینه‌های لجستیکی است.در نتیجه، همه باید کمک کنیم تا این مسائل برطرف شوند. زیرا کشور در حالت جنگی قرار دارد و با وجود این، هیچ کمبودی در هیچ کالایی وجود ندارد.