معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از صدور ۱۳۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال جریمه برای متخلفان واحد‌های صنفی و غیرصنفی استان از ابتدای شهریور تا ابتدای مهر ماه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرزاد سردارزاده اظهار داشت: در این مدت، یک‌هزار و ۸۷۶ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شد که حاصل آن شناسایی ۳۰۶ مورد تخلف بود.

وی افزود: در پی کشف این تخلفات، ۳۰۶ پرونده برای واحد‌های متخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه عمده تخلفات کشف‌شده مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و درج نکردن قیمت بوده است، تصریح کرد: طی این مدت، ۳۶ گزارش مردمی نیز از طریق سامانه ۱۲۴ و ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان دریافت شد که پس از بررسی، سه مورد تخلف محرز و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سردارزاده همچنین اظهار داشت: در این ایام ۳۸۴ گشت مشترک در راستای نظارت بر بازگشایی مدارس صورت گرفته و ۶۴ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا با مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها گزارش کنند.

 

منبع؛  صمت استان 

برچسب ها: کردستان ، صمت ، تخلف صنفی
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