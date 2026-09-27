باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان روز شنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت درگیری‌ای که اوایل سال جاری میلادی در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد، امنیت منطقه را تهدید کرده و موجب اختلال در کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه راهبردی هرمز شده است.

وی افزود این اختلال‌ها بر امنیت انرژی، قیمت‌ها و اعتماد به نظام بین‌المللی تأثیر گذاشته است.

وزیر امور خارجه عمان تأکید کرد کشورش به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز بر اساس قوانین بین‌المللی و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریا‌ها متعهد است.

البوسعیدی از همه طرف‌ها خواست با مسقط برای تضمین عبور و مرور از این آبراه راهبردی همکاری کنند و در عین حال منافع کشور‌هایی را که به این مسیر وابسته هستند، در نظر بگیرند.

وی همچنین از تهران و واشنگتن خواست اختلافات باقی‌مانده را حل کنند و به تفاهم‌های سیاسی دست یابند که بتواند راهی پایدار برای خروج از بحران فراهم کند.

وزیر امور خارجه عمان در ادامه با اعلام همبستگی با کشور‌های همسایه، بر حمایت از اقداماتی که این کشور‌ها برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود انجام داده‌اند، تأکید کرد.

البوسعیدی درباره یمن نیز حمایت عمان از دستیابی به یک راه‌حل سیاسی را تکرار کرد؛ راه‌حلی که وحدت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند. وی از طرف‌های یمنی خواست برای دستیابی به توافقی تلاش کنند که حاکمیت یمن و روابط این کشور با کشور‌های همسایه را تضمین کند.

منبع: آناتولی