از تاتامی کاراته تا پیست دوومیدانی و زمین بسکتبال، نام کرمان در ناگویا سه بار روی سکو رفت؛ دو دختر کرمانی نقره گرفتند و یک مربی کرمانی، تیم ملی ایران را به برنز رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ ۲۴ نماینده ورزش کرمان برای حضور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا در نظر گرفته شدهاند و با توجه به تفاوت زمان برگزاری رقابت رشتهها، حضور نمایندگان استان در این رویداد به صورت مرحلهای دنبال میشود.
اولین سکو با سعیدآبادی
قصه مدالآوری کرمان در ناگویا با فاطمهزهرا سعیدآبادی آغاز شد؛ دختر کاراتهکایی که در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم بانوان روی تاتامی رفت و با رسیدن به دیدار نهایی، مدال نقره بازیهای آسیایی را به دست آورد.
سعیدآبادی نخستین مدال کرمانیهای حاضر در این دوره از بازیها را ثبت کرد تا نام کرمان در میان مدالآوران ناگویا قرار بگیرد؛ شروعی که برای ورزش بانوان استان رنگ نقره داشت.
نقره دوم از پیست دوومیدانی
پس از ثبت نخستین مدال کرمان، نوبت به زهرا زارعی رسید تا در دوی ۴۰۰ متر برای استان افتخارآفرینی کند.
زارعی در فینال این ماده در کنار هشت دونده دیگر قرار گرفت و با ایستادن در جایگاه دوم، مدال نقره را از آن خود کرد تا دومین نشان کرمان در این دوره از بازیها نیز به نام یک بانوی ورزشکار ثبت شود.
دو نقره از دو رشته متفاوت؛ یکی از کاراته و دیگری از دوومیدانی. دو مدالی که نام دختران کرمانی را در جمع افتخارآفرینان این رویداد بزرگ قارهای قرار داد.
این بار، نوبت یک مربی بود
داستان کرمان در ناگویا، اما فقط به ورزشکاران روی سکو محدود نماند. در زمین بسکتبال سهنفره نیز یک چهره کرمانی در نقش سرمربی، سهم خود را از این افتخار ثبت کرد.
محمد سیستانی، سرمربی کرمانی تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران، در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی ناگویا تیم ملی را مقابل فیلیپین هدایت کرد و ملیپوشان ایران با کسب پیروزی، مدال برنز این رقابتها را به دست آوردند.
این مدال، سومین نشان برای کرمان در این مرحله از بازیها بود؛ این بار یک مربی کرمانی در کنار زمین ایستاده بود و تیم ملی ایران را تا سکوی سوم آسیا همراهی کرد.
سه مدال، سه روایت
حالا کارنامه کرمان در این مرحله از بازیها سه مدال از سه مسیر متفاوت دارد؛ دو نقره که به نام فاطمهزهرا سعیدآبادی و زهرا زارعی ثبت شده و یک برنز که با هدایت محمد سیستانی برای تیم ملی بسکتبال سهنفره ایران به دست آمده است.
کاراته، دوومیدانی و بسکتبال سهنفره؛ سه رشته متفاوت که در ناگویا به یک نقطه مشترک رسیدهاند؛ جایی که نام کرمان در کنار مدالهای آسیایی قرار گرفته است.
قصهای که هنوز ادامه دارد
با توجه به تفاوت زمان برگزاری مسابقات رشتههای مختلف، همه نمایندگان کرمان هنوز وارد رقابتهای خود نشدهاند؛ بنابراین سه مدال فعلی، کارنامه کرمان تا این مرحله از بازیهاست و نمیتوان آن را پایان حضور استان در ناگویا دانست.
۲۴ نماینده کرمانی، هر کدام در رشته و زمان متفاوتی در مسیر این رویداد قرار گرفتهاند؛ اما تاکنون سه نام در این مسیر درخشیدهاند؛ سعیدآبادی از تاتامی، زارعی از پیست و سیستانی از کنار زمین بسکتبال.
ناگویا برای کرمان تا اینجا با سه سکو روایت شده است؛ دو نقره دخترانه و یک برنز ملی. سه مدال با سه قصه متفاوت که یک وجه مشترک دارند: نام کرمان، این بار نه فقط در فهرست حاضران، بلکه روی سکوهای آسیا ثبت شده است.