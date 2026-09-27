تنگه هرمز چگونه معادلات تجارت و انرژی جهان را تغییر داد؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش ارائهشده در متن، در شش ماه نخست جنگ دستکم ۷۰ حمله به کشتیهای تجاری ثبت شده و حدود ۶ هزار دریانورد در ۴۰۰ کشتی در خلیج فارس گرفتار ماندهاند؛ در حالی که تعداد عبور روزانه کشتیها از هرمز از حدود ۱۳۰ مورد پیش از جنگ به تنها ۷ کشتی در ۱۰ سپتامبر رسیده است.
کاهش صادرات نفت و گاز، کشورهای منطقه را به استفاده از مسیرهای جایگزین مانند خط لوله شرق به غرب عربستان، مسیر حبشان–فجیره امارات، خط کرکوک–جیحان عراق و پایانه جاسک ایران سوق داده است؛ با این حال، ظرفیت این مسیرها در مقایسه با حدود ۲۰ میلیون بشکه نفتی که پیشتر روزانه از هرمز عبور میکرد، محدودتر است و همین مسئله اهمیت راهبردی این تنگه را برای بازار انرژی جهان نشان میدهد.