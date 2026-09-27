باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم

جانشین نظام وظیفه عمومی در مورد افراد مشمول خدمت وظیفه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدی، جانشین نظام وظیفه عمومی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص افراد مشمول خدمت وظیفه نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

شرایط جذب سرباز امریه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

شرایط جذب امریه سربازی در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

تاریخ اعزام به خدمت مشمولان مناطق سیل زده به مدت ۲ ماه تمدید شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم
۷۲۴

ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
۷۲۳

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
۶۷۴

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم
۵۴۰

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha