باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شکوهی راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: با وقوع چند فقره سرقت گازوئیل از خودرو‌های پارک‌شده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی خودروی سارق را شناسایی و پس از اخذ اطلاعات لازم موفق به شناسایی مخفیگاه سارق شدند.

سرهنگ شکوهی راد با اشاره به اینکه مأموران پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه سارق را دستگیر کردند عنوان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵۰۰ لیتر گازوئیل سرقتی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند در پایان ضمن تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی، تصریح کرد: پلیس با جدیت با سارقان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی برخورد می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: خبرگزاری پلیس