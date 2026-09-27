باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، محبوبیت دونالد ترامپ به ۳۲ درصد رسیده و درون حزب جمهوریخواه نیز درباره عملکرد او در حوزه هزینههای زندگی اختلاف نظر افزایش یافته است؛ همزمان مخالفت با ادامه جنگ ایران تنها به دموکراتها محدود نمانده و در میان بخشی از جمهوریخواهان نیز دیده میشود.
با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر، دموکراتها افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی، نرخ بهره و تورم را در انتقاد از دولت مطرح میکنند و جمهوریخواهان نیز با فشار فزایندهای درباره اهداف، مدت و هزینه عملیات نظامی روبهرو هستند؛ به این ترتیب، جنگ ایران از یک موضوع سیاست خارجی به بخشی از رقابتهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است.