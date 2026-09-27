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سقوط آزاد محبوبیت ترامپ؛ آیا جنگ ایران جمهوری‌خواهان را زمین می‌زند؟ + فیلم

در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، پیامد‌های اقتصادی جنگ با ایران به یکی از محور‌های فشار سیاسی بر دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، محبوبیت دونالد ترامپ به ۳۲ درصد رسیده و درون حزب جمهوری‌خواه نیز درباره عملکرد او در حوزه هزینه‌های زندگی اختلاف نظر افزایش یافته است؛ همزمان مخالفت با ادامه جنگ ایران تنها به دموکرات‌ها محدود نمانده و در میان بخشی از جمهوری‌خواهان نیز دیده می‌شود.

با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر، دموکرات‌ها افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی، نرخ بهره و تورم را در انتقاد از دولت مطرح می‌کنند و جمهوری‌خواهان نیز با فشار فزاینده‌ای درباره اهداف، مدت و هزینه عملیات نظامی روبه‌رو هستند؛ به این ترتیب، جنگ ایران از یک موضوع سیاست خارجی به بخشی از رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است.

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