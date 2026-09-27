باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، روز شنبه اعلام کرد این جنبش پیشنهاد میانجیگری میان طرفهای درگیر در یمن را ارائه کرده و امیدوار است این ابتکار مورد پذیرش قرار گیرد.
الحیه در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود از زمان تصدی این سمت در ماه ژوئیه، به شبکه قطری العربی گفت که حماس پیشنهاد خود را پیشتر ارائه کرده است.
او گفت: «ما پیشنهاد میانجیگری میان طرفهای اختلافدار و درگیر در یمن را ارائه کردهایم و امیدوارم این پیشنهاد پذیرفته شود.»
انصارالله که در سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا، پایتخت یمن، را به دست گرفتند، بیش از یک دهه است که با ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی درگیر هستند. این جنگ که از زمان آتشبس سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی متوقف شده بود، در ماه ژوئیه و پس از آنکه انصارالله از ایجاد محاصره علیه کشتیرانی عربستان در دریای سرخ خبر دادند، بار دیگر شدت گرفت. انصارالله از آن زمان مدعی پیشرویهایی در امتداد سواحل شدهاند.
الحیه همچنین فاش کرد که رهبران حماس از سال گذشته تاکنون بیش از چهار بار با مقامهای آمریکایی دیدار کردهاند و مذاکرات بر موضوع فلسطین، نوار غزه و مطالبات فلسطینیان متمرکز بوده است.
او گفت: «ما از سوی آمریکاییها نشانههایی از درک [مواضع خود]احساس کردیم. در جلسات خصوصی و همچنین در اظهارات علنی، شاهد درک و تمجید بودیم، اما ما خواهان اقدام واقعی و عملی هستیم.»
رئیس دفتر سیاسی حماس خواستار اجرای نقشه راه غزه شد و اسرائیل را به ایجاد مانع در برابر تلاشهای کشورهای عربی و اسلامی برای ارائه کمک و امدادرسانی به غزه متهم کرد.
الحیه درباره آشتی فلسطینی نیز گفت حماس آماده دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، است تا زمینه برای تدوین یک برنامه ملی و تحقق وحدت سیاسی فراهم شود.
وی افزود انتخابات آتی در ماه نوامبر باید به بازگرداندن وحدت جغرافیایی و سیاسی میان غزه، کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی کمک کند.
الحیه گفت در صورت به تعویق افتادن انتخابات، ائتلاف سیاسی موجود همچنان برای پیوستن گروههای دیگر باز خواهد بود تا تلاشها برای ایجاد یک چارچوب ملی گستردهتر ادامه یابد.
رئیس دفتر سیاسی حماس در عین حال هشدار داد که مسئله فلسطین در بحبوحه جنگها و بحرانهای منطقهای در حال به حاشیه رانده شدن است و اسرائیل را متهم کرد که فرصتهای دستیابی به راهحل را از بین میبرد.
وی تأکید کرد ثبات منطقهای بدون تأمین حقوق فلسطینیان و تشکیل کشور فلسطین دستیافتنی نخواهد بود و گفت حماس با هرگونه تلاش برای آوارگی اجباری فلسطینیان از سرزمینشان مخالفت خواهد کرد.
منبع: آناتولی