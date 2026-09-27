امسال هیچ کلاس خالی از معلم در استان نداریم

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در سال تحصیلی جدید، هیچ کلاس خالی از معلم در مدارس استان نداریم و امسال تمرکز اصلی آموزش و پرورش بر ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری است.

حسن عدالت‌جو ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری به دنبال آن هستیم که سه شعار مهم عدالت آموزشی، کیفیت آموزشی و هویت ملی و اجتماعی را با کار تیمی و گروهی و همراه با پویایی و نشاط در مدارس دنبال کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع چالش‌های فضای آموزشی گفت: با توجه به اقدامات دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش و راه‌اندازی نهضت عدالت آموزشی، خراسان رضوی در این زمینه عملکرد خوبی داشته و آموزش و پرورش استان به عنوان مجموعه برتر کشور در این حوزه معرفی شده است. در حال حاضر از نظر فضای آموزشی مشکل خاصی در استان نداریم و هیچ مدرسه کانکسی و سنگی در خراسان رضوی وجود ندارد. همچنین آموزش و پرورش شهرستان کلات نیز به دلیل اقدامات انجام‌شده، به عنوان آموزش و پرورش برتر کشور انتخاب شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: امسال وارد گام دوم شده‌ایم که موضوع اصلی آن کیفیت آموزش است. در این مرحله به دنبال تغییر و تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری هستیم و امیدواریم با کمک مسئولان استان و شهرستان‌ها و همراهی دستگاه‌های مختلف، این گام را با موفقیت برداریم.

وی ادامه داد: خوشبختانه حضور و توجه مسئولان استان به آموزش و پرورش جدی است و دستگاه‌های مختلف نیز در کنار آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند. امیدواریم بتوانیم با این همراهی، شاهد تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری در خراسان رضوی باشیم.

عدالت‌جو، درباره وضعیت نیروی انسانی مدارس نیز اظهار کرد: امسال پس از حدود ۲۰۰ روز که دانش‌آموزان در مدرسه حضور نداشتند، با افتخار اعلام می‌شود که حتی یک کلاس خالی از معلم در سراسر استان خراسان رضوی و در هیچ‌یک از مدارس نداریم.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آموزش و پرورش افزود: امیدواریم رسانه‌ها این موضوع را به جامعه و خانواده‌ها منتقل کنند تا همراهی بیشتری با آموزش و پرورش شکل بگیرد. هرچه مسئولان بیش از گذشته در کنار آموزش و پرورش باشند، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد؛ چراکه آموزش و پرورش آینده جامعه است و نسل آینده کشور امروز در این مجموعه در حال تجربه و رشد است.