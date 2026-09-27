گواهی سوخت نیروگاهی در انتظار انتشار؛ تحویل قطعی سوخت باید تضمین شود

مدیرعامل بورس انرژی گفت: به نظر می‌رسد امسال فضای برنامه‌ریزی در حوزه تحویل سوخت نیروگاه‌ها نیازمند بازنگری و برنامه‌ریزی مجدد بوده و فکر می‌کنم به محض اینکه در این زمینه حوزه‌های مربوطه به نتیجه برسند، ان‌شاءالله شاهد انتشار گواهی سوخت نیروگاهی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت ابلاغ گواهی سوخت نیروگاهی گفت: گواهی سوخت نیروگاهی ابلاغ شده است، اما این ابلاغ از سوی وزارت نفت و مجموعه معاونت اقتصادی این وزارتخانه انجام شده و با وجود ابلاغ آن در اردیبهشت‌ماه، تاکنون شاهد انتشار آن نبوده‌ایم.

او افزود: برداشت من این است که با توجه به تأکید ما بر اینکه معاملات انجام‌شده در بورس انرژی حتماً باید منجر به تحویل قطعی شود و در این زمینه نباید تردیدی وجود داشته باشد، احتمالاً موضوع نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی مجدد در حوزه تحویل سوخت نیروگاه‌ها بوده است.

نظیفی ادامه داد: به نظر می‌رسد امسال فضای برنامه‌ریزی در حوزه تحویل سوخت نیروگاه‌ها نیازمند بازنگری و برنامه‌ریزی مجدد بوده و فکر می‌کنم به محض اینکه در این زمینه حوزه‌های مربوطه به نتیجه برسند، ان‌شاءالله شاهد انتشار گواهی سوخت نیروگاهی خواهیم بود.

برچسب ها: گواهی سپرده ، بورس انرژی ، سوخت نیروگاهی
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