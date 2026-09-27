براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ شهریور ماه سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام زمان‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز یکشنبه پنجم مهر اعتبار کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است، شارژ شد.

اعتبار کالابرگ شهریور ماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان است که در حساب سرپرست خانوار شارژ شده است و هموطنان می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

بر این اساس، پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه، کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار بر اساس انتهای کدهای ملی واریز می‌شود، این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود. 

مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر یک میلیون تومان است و مهلت استفاده از اعتبار این کمک معیشت یک ماه است.

 
برچسب ها: طرح کالابرگ ، توزیع کالابرگ
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کالابرگ شهریور ماه کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ واریز شد
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