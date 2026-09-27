براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ شهریور ماه سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.

بر این اساس، پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه، کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار بر اساس انتهای کدهای ملی واریز می‌شود، این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.

مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر یک میلیون تومان است و مهلت استفاده از اعتبار این کمک معیشت یک ماه است.