ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار امروز مجلس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - یکصدونودمین صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود امروز (یکشنبه ۵ مهر) با ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد.

دستورکار امروز مجلس به شرح ذیل است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی