باشگاه خبرنگاران جوان- محسن حافظی بیرگانی با اشاره به شرایط جنگی و چالش‌های مرتبط با آن و همچنین فشار مضاعف بر شبکه سراسری برق کشور در پیک تابستان گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری توانستیم ۴ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۳۵۰ مگاوات ساعت برق تولید نماییم.

وی با اشاره به شرایط حساس و چالش‌برانگیز منطقه و تأثیرات شرایط جنگی بر زنجیره تأمین انرژی، خاطرنشان کرد: علیرغم تمامی فشارها و محدودیت‌های ناشی از شرایط موجود، اولویت اصلی ما تأمین پایدار برق و پاسخگویی به پیک مصرف در سراسر شبکه بویژه مردم و صنایع استان خوزستان بوده است.

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت : این موفقیت مدیون فداکاری، هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی تمامی کارکنان و تیم‌های فنی نیروگاه رامین بوده که در سخت‌ترین لحظات، از خدمت به ملت و حفظ پایداری شبکه برق کشور دست نکشیدند.

حافظی اظهار امیدواری کرد با کاهش دمای هوا و متعاقباً کاهش فشار بر شبکه برق بتوانیم با اجرای تعمیرات و پروژه های رفع محدودیت, توان تولید برق این نیروگاه را بهبود دهیم.