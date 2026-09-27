مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، در گزارشی از افزایش ۳/۵۸ درصدی نیم‌سال نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محسن حافظی بیرگانی با اشاره به شرایط جنگی و چالش‌های مرتبط با آن و همچنین فشار مضاعف بر شبکه سراسری برق کشور در پیک تابستان گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری توانستیم ۴ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۳۵۰ مگاوات ساعت برق تولید نماییم. 

وی با اشاره به شرایط حساس و چالش‌برانگیز منطقه و تأثیرات شرایط جنگی بر زنجیره تأمین انرژی، خاطرنشان کرد: علیرغم تمامی فشارها و محدودیت‌های ناشی از شرایط موجود، اولویت اصلی ما تأمین پایدار برق و پاسخگویی به پیک مصرف در سراسر شبکه بویژه مردم و صنایع استان خوزستان بوده است.

 مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت : این موفقیت مدیون فداکاری، هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی تمامی کارکنان و تیم‌های فنی نیروگاه رامین بوده که در سخت‌ترین لحظات، از خدمت به ملت و حفظ پایداری شبکه برق کشور دست نکشیدند.

حافظی اظهار امیدواری کرد با کاهش دمای هوا و متعاقباً کاهش فشار بر شبکه برق بتوانیم با اجرای تعمیرات و پروژه های رفع محدودیت, توان تولید برق این نیروگاه را بهبود دهیم.

برچسب ها: تولید برق ، نیروگاه رامین اهواز
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