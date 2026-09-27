بدهی عمومی اوکراین طی یک ماه گذشته حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار افزایش یافته و بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس و داده‌های وزارت دارایی این کشور، در پایان سپتامبر به حدود ۲۲۳ میلیارد دلار رسیده است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بدهی عمومی اوکراین طی یک ماه گذشته حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار افزایش یافته و بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس و داده‌های وزارت دارایی این کشور، در پایان سپتامبر به حدود ۲۲۳ میلیارد دلار رسیده است.

بدهی عمومی اوکراین در پایان ماه اوت حدود ۲۱۸ تا ۲۱۹ میلیارد دلار بود.

وزارت دارایی اوکراین پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۲۴۰ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۰۲۷ دست‌کم به ۲۹۰ میلیارد دلار برسد.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود سرانه بدهی هر شهروند اوکراینی تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۵۰۰ دلار و تا پایان سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ دلار افزایش یابد.

با این حال، برآورد‌های وزارت دارایی اوکراین احتمالاً کمتر از میزان واقعی استقراض اضافی مورد نیاز این کشور خواهد بود. کی‌یف هم‌اکنون از اتحادیه اروپا خواستار اختصاص ۲۷ میلیارد دلار اضافی برای تأمین هزینه‌های نظامی شده است.

منبع: تاس

برچسب ها: بدهی ، جنگ روسیه و اوکراین
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