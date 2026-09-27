باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد در ۴۸ ساعت گذشته بر اثر حملات ارتش اسرائیل به این منطقه، ۷ فلسطینی شهید و ۳۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش این وزارتخانه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، پیکر ۷ قربانی به بیمارستان‌های غزه منتقل شده و ۳۸ زخمی، از جمله زنان و کودکان، تحت درمان قرار گرفته‌اند.

بیشتر قربانیان از محله شیخ رضوان و اردوگاه آوارگان نصیرات به مراکز درمانی منتقل شده‌اند؛ مناطقی که به گفته وزارت بهداشت فلسطین، نیرو‌های اسرائیلی در آنها آتش سنگینی انجام داده‌اند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، یک هزار و ۴۱۵ نفر در حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل شهید و ۴ هزار و ۹۵۳ نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس این آمار، شمار کل شهدای حملات و تشدید درگیری‌ها در نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۱۶ نفر رسیده و شمار مجروحان نیز ۱۷۵ هزار و ۶۸ نفر اعلام شده است.

منبع: تاس