باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس یادآور دلیر مردی‌ها و رشادت‌های بزرگ مردانی است که برای حفظ این مرز و بوم از جان خود گذشتند. رزمندگانی که برای نسل‌های امروز با خون پاک و مقدس خود درس ایثار و از خودگذشتگی را به یادگار گذاشتند و امروز آرامش و امنیت کشورمان مرهون این بزرگ مردان راه خدا است؛ بنابراین برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مردم انقلابی و شهید پرور شهر مقدس قم با اجرای ویژه برنامه‌های متنوع این ایام حماسی را گرامی داشتند.

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منبع: اکبر بخشی - قم

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