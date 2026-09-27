شهروندخبرنگار ما تصاویری از گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهر قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس یادآور دلیر مردی‌ها و رشادت‌های بزرگ مردانی است که برای حفظ این مرز و بوم از جان خود گذشتند. رزمندگانی که برای نسل‌های امروز با خون پاک و مقدس خود درس ایثار و از خودگذشتگی را به یادگار گذاشتند و امروز آرامش و امنیت کشورمان مرهون این بزرگ مردان راه خدا است؛ بنابراین برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مردم انقلابی و شهید پرور شهر مقدس قم با اجرای ویژه برنامه‌های متنوع این ایام حماسی را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

گوشه هایی از حال و هوای شهر مقدس قم در هفته دفاع مقدس

گوشه هایی از حال و هوای شهر مقدس قم در هفته دفاع مقدس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، گرامیداشت ، برگزاری مراسم
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم یادواره شهدای رباط سرپوشی در سبزوار + فیلم
شهروندخبرنگار گیلان؛
تولم شهر در هفته دفاع مقدس رنگ و بوی شهدایی گرفت + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده و ورزش در کوی سازمانی شهید چمران نزاجای تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش تصویری از اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار خنج
آخرین اخبار
گزارش تصویری از اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار خنج
برگزاری یادواره شهدای والا مقام شهر یونسی در هفته دفاع مقدس + فیلم
گلایه اهالی روستای الغور فریمان از کمبود امکانات رفاهی + عکس
برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس + عکس
آغاز برداشت سیب طلایی از باغ‌های روستای ویدوج کاشان + فیلم
گلایه بازنشستگان از تاخیر در واریز حقوق
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روستای ده محمد در هفته دفاع مقدس + عکس