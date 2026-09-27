حسین وفایی با شکست آنتونی کوالسکی لهستانی در مرحله انتخابی، سهمیه حضور در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن را به دست آورد.

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باشگاه خبرنگاران جوان- رقابتهای اوپن شنژن از رویدادهای معتبر در تقویم جهانی اسنوکر به حساب میآید که حسین وفایی سهمیه حضور در جدول اصلی آن را به دست آورده است.
وفایی ۳۱ تیر در تک دیدار مرحله انتخابی این رقابت ها، اسنوکر باز لهستانی به نام «آنتونی کوالسکی» را با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ شکست داد و اینگونه جواز حضور در جدول اصلی را از آن خود کرد.
رقابتهای جدول اصلی رقابتهای اسنوکر اوپن شنژن از دوشنبه (۶ مهر) در شنژن آغاز میشود و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت.
حسین وفایی راهی شنژن شده است تا در این جدول به رقابت با حریفانش بپردازد. هنوز حریف اول حسین وفایی مشخص نشده است.
رقابتهای اسنوکر اوپن شنژن ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد که ۱۷۷ هزار پوند سهم قهرمان است.