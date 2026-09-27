کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از ادامه روند کاهش نسبی دمای هوا در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیشیابی برای امروز هم با توجه به تداوم گرادیان فشاری در سطح زمین پدیده غالب گاهی وزش باد در سطح استان هست.

او افزود: بر این اساس در برخی ساعات به ویژه برای مرز شرقی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

 زارعی بیان کرد: به لحاظ دمایی ادامه روند کاهش نسبی دمای هوا را برای ۲۴ ساعت آینده هم در بخشی نقاط استان پیش بینی می‌کنیم و هوا خنک‌تر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با بیشینه دمای  ۳۹ درجه گمترین نقطه استان گزارش شده است.

او گفت: تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۲۸ و ۱۰ درجه ثبت شده است.

برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا
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