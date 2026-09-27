باشگاه خبرنگاران جوان- فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، بامداد یکشنبه در آیین استقبال از ملی‌پوشان ایران، اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) حضور یافت و با ورزشکاران و خانواده‌های آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ملی‌پوشان رشته‌های روئینگ، ژیمناستیک هنری، بسکتبال سه‌نفره و شنا که رقابت‌های خود را در بازی‌های آسیایی ناگویا به پایان رسانده‌اند، بامداد امروز از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد کشور شدند و مورد استقبال خانواده‌ها، مردم و جمعی از مسئولان قرار گرفتند.

در این آیین، معاون وزیر ورزش و جوانان با ملی‌پوشان دیدار کرد و با اهدای گل از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های آنان قدردانی به عمل آورد.