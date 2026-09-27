معاون وزیر ورزش و جوانان بامداد امروز با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) از ملی‌پوشان بازگشته از بازی‌های آسیایی ناگویا استقبال و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، بامداد یکشنبه در آیین استقبال از ملی‌پوشان ایران، اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) حضور یافت و با ورزشکاران و خانواده‌های آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ملی‌پوشان رشته‌های روئینگ، ژیمناستیک هنری، بسکتبال سه‌نفره و شنا که رقابت‌های خود را در بازی‌های آسیایی ناگویا به پایان رسانده‌اند، بامداد امروز از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد کشور شدند و مورد استقبال خانواده‌ها، مردم و جمعی از مسئولان قرار گرفتند.

در این آیین، معاون وزیر ورزش و جوانان با ملی‌پوشان دیدار کرد و با اهدای گل از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های آنان قدردانی به عمل آورد.

برچسب ها: فریبا محمدیان ، ناگویا
خبرهای مرتبط
شاهکار کمانداران ریکرو در ناگویا؛ تیم ایران با شکست ژاپن به نیمه‌نهایی صعود کرد
محمدیان: والیبال جزو رشته‌های اول حوزه بانوان است
محمدیان: شش طلای بهشتی، افتخاری ماندگار برای دختران ایران است
فریبا محمدیان: استان‌ها با رویکرد فعالتری از ظرفیت بانوان استفاده کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران- روسیه؛ شاگردان قلعه نویی به دنبال طلسم شکنی در کازان
رونمایی از ۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید/ افشین قطبی شانس بیشتری دارد
آخرین اخبار
ایران- روسیه؛ شاگردان قلعه نویی به دنبال طلسم شکنی در کازان
رونمایی از ۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید/ افشین قطبی شانس بیشتری دارد
استقلال با ترکیب آشنا مقابل تراکتور؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ ثبات
پاداش ۳۶ میلیاردی کبدی واریز شد
بهداد سلیمی: انگار خودم مدال گرفتم/ مردم دعا کنند فردا هم وزنه برداری طلایی شود
مذاکره استقلال با چند بازیکن برای تمدید قرارداد؛ رزاقی‌نیا در اولویت
بلاتکلیفی نیمکت مدیریتی استقلال ادامه دارد
فدراسیون فوتبال در ناکامی تیم ملی امید مقصر است/ بازیکنان سن بالا به تیم ملی چسبیده‌اند
احترام نظامی قهرمان وزنه برداری آسیا به پرچم و سرود ایران+ فیلم
یزدان‌خواه: شکست چین مسیر صعود را سخت کرد
نمایندگان دوی ایران به خط پایان نرسیدند
طلای هشتم به وزنه‌برداری رسید/ عالی‌پور رکورد مجموع جهان را شکست
سرمربی خارجی برای تیم ملی امید بهتر است یا داخلی؟ + فیلم
تداوم صدرنشینی تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل تایلند
پدل ایران امارات را شکست داد
دومین نورم WGM به ملیکا محمدی رسید
جوادی در وزنه‌برداری پنجم شد
شوکتوف با دوپینگ موقتاً تعلیق شد
پیروزی واترپلوی ایران در مقابل کره جنوبی
احمدزاده در کوراش به مدال نقره رسید
عالمیان: روی سکو رفتن در آسیا مثل قهرمانی جهان است
صعود بیتا عاشق‌زاده به مرحله یک چهارم نهایی کامپوند بانوان
فلاح: همه بازیکنان تیم ملی فوتبال در شکست سهیم هستند
درآمد ۳۷ میلیاردی پرسپولیس در شهریورماه
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز ششم مهر اعلام شد+عکس
افشای مدرک جدید پرسپولیس علیه یاسر آسانی
مربی خارجی به جای قلعه نویی بیاورند/ مهدی تاج فرار رو به جلو می‌کند
نوشاد عالمیان با شکست مقابل نفر اول دنیا برنزی شد
دست هانیه رستمیان به مدال تپانچه ۲۵ متر نرسید