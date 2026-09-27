باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت ترافیکی پایتخت در نخستین روز هفته جاری گفت: همانطور که پیشبینی میشد، بار اصلی ترافیکی ناشی از آغاز سال تحصیلی جدید از ابتدای این هفته خود را نشان داد. بنا بر اعلام پلیس راهور، حجم عبور و مرور در معابر پایتخت بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به برنامهریزیها و هماهنگیهای صورتگرفته با مجموعه پلیس راهور برای تسهیل تردد در معابر پایتخت، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۲ خط اتوبوسرانی با مجموع بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده و در حال حاضر ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از ساعت ۵ صبح در سطح شهر فعال هستند. همچنین بیش از ۸۳ درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران از ابتدای دوره مدیریت شهری تاکنون نوسازی شده است.
محمدخانی ادامه داد: در حوزه تاکسیرانی نیز ۱۲ هزار دستگاه تاکسی نوسازی و وارد ناوگان شده و هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی واگذار شده است. در بخش مترو نیز تلاش شده است با بهرهبرداری از ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تا پایان مهر یا اوایل آبان، نزدیک به ۷ کیلومتر به خطوط مترو اضافه شود.
سخنگوی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی چهارم مهرماه، گفت: با وجود حجم انبوه تردد و افزایش قابل توجه بار ترافیکی در معابر پایتخت، بهدلیل تدابیر و هماهنگیهای انجامشده و شاهد هیچ انسداد ترافیکی در خیابانهای تهران نبودیم و جریان تردد در معابر، با وجود حجم بالای خودروها، عمدتاً روان بود.
وی با اشاره به گلایه بهحق شهروندان از ترافیک پایتخت گفت: طبیعی است که با وجود همه اقدامات انجامشده، مردم از حجم ترافیک و زمان زیادی که در معابر شهر از دست میدهند، گلایه داشته باشند؛ اما باید توجه داشت که مسئله ترافیک تهران صرفاً با افزایش ظرفیت حملونقل عمومی حل نمیشود و ریشه مهمتر آن، عدم هماهنگی نظام شهرسازی با نظام حملونقل عمومی است. بر همین اساس، توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی یا TOD را بهعنوان یکی از راهکارهای اساسی در دستور کار قرار دادهایم؛ بهگونهای که کانونهای جمعیتی، فعالیتی و خدماتی در اطراف ایستگاهها و خطوط حملونقل عمومی شکل بگیرند.
وی افزود: در همین راستا، سند توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی (TOD) پس از حدود دو سال مطالعه، در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده و برای بررسی و طی مراحل تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شده است؛ سندی که قرار است بهعنوان یکی از اسناد زیردست بازنگری طرح جامع تهران، مبنای تعیین کانونهای توسعه و برنامهریزی شهری قرار گیرد.
محمدخانی ابراز امیدواری کرد: با تصویب نهایی سند توسعه شهری مبتنی بر حملونقل عمومی در شورای عالی شهرسازی و معماری و آغاز اجرای آن در تهران، بتوانیم به سمت مدیریت سفرهای شهروندان حرکت کنیم و با هماهنگکردن الگوی توسعه شهری با شبکه حملونقل عمومی، از حجم ترافیک در معابر پایتخت بکاهیم و شرایط مناسبتری برای تردد شهروندان فراهم کنیم.