باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ برابر چین به میدان رفت و با پیروزی ۷۹ بر ۷۰، جایگاه سوم این رقابتها را به دست آورد.
محمد کساییپور، مربی کرمانی تیم ملی بسکتبال ایران، در این موفقیت و کسب مدال برنز بازیهای آسیایی در کنار ملیپوشان حضور داشت.
پیش از این نیز در جریان رقابتهای ناگویا، فاطمهزهرا سعیدآبادی در کاراته و زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر برای کرمان دو مدال نقره به دست آورده بودند و یک مدال برنز دیگر نیز با هدایت محمد سیستانی، سرمربی کرمانی تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران، به دست آمده بود.
با این نتیجه، شمار افتخارات ثبتشده کرمانیها در این دوره افزایش یافت؛ آن هم در شرایطی که ۲۴ نماینده از استان کرمان در رشتههای مختلف در جمع کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا حضور دارند و رقابتهای آنان در زمانبندیهای متفاوت دنبال میشود.
این مدال، سهمی دیگر از افتخارات ورزش کرمان در آوردگاه آسیایی ناگویا به شمار میرود.