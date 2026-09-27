تیم ملی بسکتبال ایران با حضور محمد کسایی‌پور، مربی کرمانی، در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ چین را شکست داد و به مدال برنز این رقابت‌ها رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ برابر چین به میدان رفت و با پیروزی ۷۹ بر ۷۰، جایگاه سوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

محمد کسایی‌پور، مربی کرمانی تیم ملی بسکتبال ایران، در این موفقیت و کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی در کنار ملی‌پوشان حضور داشت.

پیش از این نیز در جریان رقابت‌های ناگویا، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در کاراته و زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر برای کرمان دو مدال نقره به دست آورده بودند و یک مدال برنز دیگر نیز با هدایت محمد سیستانی، سرمربی کرمانی تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران، به دست آمده بود.

با این نتیجه، شمار افتخارات ثبت‌شده کرمانی‌ها در این دوره افزایش یافت؛ آن هم در شرایطی که ۲۴ نماینده از استان کرمان در رشته‌های مختلف در جمع کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا حضور دارند و رقابت‌های آنان در زمان‌بندی‌های متفاوت دنبال می‌شود.

این مدال، سهمی دیگر از افتخارات ورزش کرمان در آوردگاه آسیایی ناگویا به شمار می‌رود.

برچسب ها: ناگویا ژاپن ، اخبار ورزشی کرمان
خبرهای مرتبط
پیروزی دوم بسکتبال سه‌نفره ایران مقابل هنگ‌کنگ در بازی‌های آسیایی
از تاتامی تا پیست و زمین؛ کرمان در ناگویا مدال می‌چیند
۲۴ قهرمان در مسیر ناگویا؛ از هدیه ۱۰۰ میلیونی تا بازگشت مس به خانه
ناگویا ۲۰۲۶؛ پایان رقابت قاسمی در شنا ۲۰۰ متر آزاد
لیگ قهرمانان آسیا؛
راتچاپوری تایلند صفر - ناگویا گرامپوس ژاپن ۴ / ناگویا جدی‌ترین مدعی شرق آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
ادعای مالکیت فقط در سامانه ثبت ادعا معتبر است
هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان برگزار می‌شود
کشت ۸۰۰ هکتار محصولات گلخانه‌ای در کهنوج
قاتل فراری پس از یک سال در جازموریان کرمان دستگیر شد