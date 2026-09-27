باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه 5 مهر) که بهصورت مجازی برگزار شد، گفت: قوم عاد قومی بودند که به بالاترین قدرت رسیده بودند. از طرفی فرعون ادعایی خدایی میکرد و میگفت هر کسی را بخواهم میکشم و زنده میکنم.
این نماینده مجلس میگوید ترامپ میگوید ملت ایران را نابود میکنم. آیا وقت آن نرسیده به قرآن اعتقاد بیشتری پیدا کنیم.
نماینده مردم همدان در مجلس بیان کرد: امروز معاندت با ملت ایران تازیه الهی بر فرق ترامپ جنایتکار است که از هیچ جنایتی علیه ایران پرهیز نمیکند. آیا تنگه هرمز همان رودی نیست که فرعون در آن غرق شد.
حاجیبابایی اظهار کرد: ما باید حرفمان را از قدرت و اقتدار بزنیم. دیپلماسی با قدرت امکانپذیر است و با قدرت میتواند حق یک ملت را بستاند.
نایبرئیس مجلس گفت: آمریکایی که هر روز ایران و سایر ملتهای بزرگ را تهدید میکند باید در مقابله با این ابرقدرت پوشالی ایستاد. راه پیروزی از بزرگراه مقاومت میگذرد و تنها راه پیروزی اراده ملت ایران است. ملتی که در همه جا پای انقلاب ایستاد. ملتی که نود میلیون نفر آن در یک اتحاد مقدس به آمریکا نه گفتند. امروز این مردم شراقتمند از این اظهارات ترامپ عصبانی هستند.
حاجیبابایی با تاکید بر اینکه در منطقه اقتصاد حرف اول را میزند، اظهار کرد: همان طور که قبلا گفتم باید محاصره آمریکا را محاصره کرد. در این محاصره، اقدام جدی نکردیم. هرچه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست؛ از همان جایی که شکست خوردنش قطعی است یعنی انرژی.
وی توضیح داد: آمریکا به دنبال آن است که تنگه هرمز را تا جایی که ممکن است بیاهمیت کند؛ گاهی با کشتیهای چراغ خاموش و قاچاق، گاهی با کشتی به کشتی کردن نفت توسط بعضی از کشورهای منطقه و گاهی با خطوط نفتی که در واقع تنگه هرمز را دور بزنند.
نایبرئیس مجلس تاکید کرد: هر کسی به هر نحوی انرژی صادر میکند که ترامپ را از مخمصه بیرون کند و فشارهای او را کاهش بدهد، در جنگ با ایران است
نماینده مردم همدان در مجلس بیان کرد: امروز هم در همین محدودیت هوایی میبینید که بعضی از کشورهای منطقه، اراده کشورشان در دست آنها نیست. آنها در یک چهره با ما ادعای دوستی میکنند اما با تمام امکانات با آمریکا همراهی میکنند. نباید فریب آمریکا را در نوع عملکرد بعضی از کشورهای منطقه خورد.
حاجیبابایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و صلابت، انرژی را بر روی همه ببندد؛ یا همه یا هیچکس. این حرف اساسی ملت بزرگ ایران است. کوتاهی از این عمل قطعا خسران برای ملت ما خواهد داشت.
نایبرئیس مجلس اضافه کرد: هیچکس با دیپلماسی قدرتمندانه، عزتمندانه و شرافتمندانه مخالف نیست، مهم این است که همه با هم همسو و همجهت هستیم. این حرف را باید با قدرت و با صلابت زد.
این نماینده مجلس میگوید ملت بزرگ ایران امروز منتظر اقدامات قدرتمندانه همه ما در صحنههای بینالمللی هستند؛ ملتی که مبعوث شدند و ملتی که بیش از شش ماه است در خیابانها حضور دارند و انشاءالله تا پیروزی قطعی هم در خیابانها باقی خواهند ماند.
نایبرئیس مجلس با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت: دومین سالگرد مجاهد بزرگ سیدحسن نصرالله، است؛ مجاهد بزرگی که در دنیا جاودانه شد و حزبالله قهرمان توانست در صحنههای بینالمللی در برابر استکبار جهانی بایستد.
حاجیبابایی عنوان کرد: مردمی که به همت و کمک آنها در کنار مردم بزرگ ایران، هزاران شهید تقدیم کردند، ایستادند و مقابله کردند. این نشانه یک راه و یک مکتب است. امام شهید ما فرمودند سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بو و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم همدان در مجلس اظهار کرد: من به نیابت از ملت بزرگ ایران، پشتیبانی قطعی و قاطعانه خودمان را از امت بزرگ و پرآوازه حزبالله لبنان و لبنان اعلام میکنم و همیشه از مقاومت پشتیبانی خواهیم کرد؛ مقاومتی که در همه لحظات از ما حمایت کرده است.
نایبرئیس مجلس بیان کرد: بعضی از کشورهای منطقه باید بدانند هرگونه مقاومت در برابر ایران و هر نوع پشتیبانی از آمریکا، فاصله آنها را با مردم بیشتر خواهد کرد و آنها نمیتوانند بدون مردم زندگی کنند. اگر میخواهند بمانند و امنیت داشته باشند، تنها راه آن مقابله با آمریکاست.
حاجیبابایی تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا است، این منطقه روی امنیت به خود نخواهد دید. برای اینکه بتوانیم یک منطقه امن، برادرانه و دوستانه داشته باشیم، تنها راهش این است که با هم متحد شویم و آمریکای جنایتکار را از منطقه دور کنیم و برای همیشه امنیت را به منطقه برگردانیم.
نایبرئیس مجلس در تذکری به دولت گفت: دولت در رابطه با پرداخت مطالبات کشاورزان عزیز اقدام کند. کسانی که گندمهایشان را تحویل دولت دادند و الان پاییز، نوبت کشتشان است، نیاز به نقدینگی و کمک دارند. دولت علیرغم همه سختیهایی که از آن اطلاع داریم، این مورد را در اولویت قرار داده و کشاورزان را خوشحال کند.