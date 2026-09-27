باشگاه خبرنگاران جوان - هادی جعفری دادستان کلاردشت با انتقاد از وارونه‌نمایی واقعیت‌های واقعیت‌های زیست محیطی و زیرساختی کلاردشت گفت: متأسفانه در گزارش‌های منتشر شده، از واقعیت‌های تاریخی منطقه چشم‌پوشی شده است، تونل ونداربن پروژه‌ای نوظهور نیست، بلکه ابنیه‌ای است با قدمتی بیش از ۳۰ سال که از دهه‌های گذشته در این منطقه رها شده است.

وی ادامه داد: طرح موضوع به عنوان یک چالش محیط‌زیستی جدید، نادیده گرفتن واقعیت‌های ملموس منطقه است و مسیر‌های مورد اشاره که در گزارش‌های مذکور به‌عنوان تهدید زیست‌محیطی مطرح شده است، مسیر‌های مال‌رو و دسترسی‌های طبیعی هستند که از سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی، مورد استفاده اهالی بومی، دامداران منطقه و کوهنوردان بوده است.

دادستان کلاردشت تصریح کرد:این راه‌ها بخشی از هویت زیستی و تاریخی منطقه محسوب می‌شوند و وجود طبیعی آنها، حقی برای اهالی و بهره‌برداران محلی ایجاد کرده است که ادعای تخریب جدید در مورد آنها، بی‌اساس و دور از واقعیت است.

جعفری خاطرنشان کرد: استفاده از عناوینی نظیر تخریب محیط‌زیست برای تونلی پنجاه متری که دهه‌هاست متروکه باقی مانده و مسیر‌هایی که ریشه در تاریخ این خطه دارند، تنها تلاشی برای ایجاد التهاب کاذب و بدبین کردن افکار عمومی نسبت به فعالیت‌های ضروری در منطقه است.

وی با دعوت از فعالان رسانه به رعایت اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از انتشار اخبار جهت‌دار، تأکید کرد:صیانت از منابع طبیعی همواره خط قرمز ما بوده و خواهد بود؛ اما این دغدغه نباید دستاویزی برای وارونه‌نمایی واقعیت‌های تاریخی و زیرساختی کلاردشت قرار گیرد.

منبع:روابط عمومی دادگستری مازندران