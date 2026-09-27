باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در پی سقوط یک فروند بالگرد در جنوب‌شرق مونترال در استان کبک کانادا، چهار نفر کشته شدند.

پلیس استانی کبک اعلام کرد این بالگرد حدود ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه در منطقه سنت-بریژید-دِیبرویل، در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب‌شرق مونترال، دچار حادثه شد و سقوط کرد. به گفته پلیس، پیش از سقوط گزارش‌هایی درباره بروز مشکل برای بالگرد دریافت شده بود.

آدری-آن بیلودو، سخنگوی پلیس کبک گفت بالگرد پس از سقوط دچار آتش‌سوزی شد و نیرو‌های آتش‌نشانی حدود یک ساعت بعد موفق به مهار حریق شدند، اما هر چهار سرنشین در محل حادثه جان خود را از دست داده بودند.

پلیس هنوز هویت قربانیان و علت دقیق سقوط را اعلام نکرده است. مقام‌های پلیس گفته‌اند بالگرد ظاهراً یک هواپیمای خصوصی بوده است. هیئت ایمنی حمل‌ونقل کانادا نیز تحقیق درباره علت و شرایط وقوع این حادثه را آغاز کرده و کارشناسان خود را به محل اعزام کرده است.

منبع: رویترز