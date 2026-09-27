باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اقدامی خصمانه از تشدید فشار‌های اقتصادی واشنگتن علیه ایران خبر داد و اعلام کرد که این کشور با اعزام هیئت‌هایی به نقاط مختلف جهان، در تلاش است دولت‌ها را برای تشدید انزوای اقتصادی ایران و محدود کردن روابط مالی و تجاری با تهران وادار کند.

بسنت با اشاره به کارزار تحریمی آمریکا علیه ایران، از تصمیمات اخیر علیه بانک‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی گفت و مدعی شد که این فشار‌ها در حال نتیجه دادن است.

وی بر تداوم هماهنگی با کشور‌ها برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تأکید کرد و مدعی شد که واشنگتن همچنان به دنبال اقدامات بیشتری برای مقابله با ایران است.

اظهارات بسنت در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا با گسترش دامنه تحریم‌های مالی، بانکی، تجاری و حمل‌ونقل، فشار اقتصادی بر ایران و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌ها و نهاد‌های ایرانی را دنبال می‌کند.

منبع:النشره