 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u063a\u0644\u0627\u0645\u0631\u0636\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0641\u0648\u0642 \u062a\u062e\u0635\u0635 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0646\u0645\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0648 \u062f\u0648 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0