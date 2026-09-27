باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم

فوق تخصص تغذیه در مورد مصرف نمک ایرانیان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا محمدی فارسانی، فوق تخصص تغذیه گفت: میانگین مصرف نمک ایرانی‌ها بالا و دو برابر نیاز دریافت در روز است.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم
young journalists club

مصرف نمک را کم کنیم

 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم
young journalists club

ارتباط نمک و افزایش وزن

اگر این علایم را دارید، مصرف نمک‌تان در مرز هشدار است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم
۷۲۴

ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
۷۲۳

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
۶۷۴

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم
۵۴۰

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
نمک نباید همزمان با چربی و روغن خورده بشه چون تو رگا رسوب میده
۰
۰
پاسخ دادن