یک دستگاه کمپرسی در حال برداشت و انتقال غیرمجاز مصالح و تخریب محیط زیست در منطقه حفاظت شده سیاهمزگی شفت شناسایی و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر ریاضی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت از اجرای گشت و کنترل مستمر در مناطق تحت مدیریت این شهرستان به ویژه منطقه حفاظت شده سیاهمزگی با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی خبر داد.

او گفت: در جریان گشت و پایش مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شفت در مناطق تحت مدیریت، یک دستگاه کمپرسی گاز که در حال برداشت و انتقال غیرمجاز مصالح و تخریب محیط زیست بود، شناسایی و متوقف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت افزود: این خودرو به دلیل ارتکاب تخلف زیست‌محیطی توقیف و با هماهنگی مراجع ذیصلاح به پارکینگ منتقل شد و موضوع برای طی مراحل قانونی در دست پیگیری قرار گرفت.

ریاضی تأکید کرد: گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت، به ویژه منطقه حفاظت شده سیاهمزگی، به صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخریب، برداشت غیرمجاز، دخل و تصرف و سایر تخلفات زیست‌محیطی، مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

توقیف کمپرسی متخلف در منطقه حفاظت شده سیاهمزگی شفت

منبع: روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان

برچسب ها: محیط زیست گیلان ، تخلف زیست محیطی
خبرهای مرتبط
توقیف کامیون حامل شن و ماسه غیرمجاز در لنگرود
توقیف کامیون حامل شن و ماسه غیرمجاز در رودسر
دستگیری ۲ متخلف زیست‌محیطی در کوچصفهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دانشجوی گیلانی، نجاتبخش بیماران نیازمند پیوند
کشف محموله بزرگ چوب‌آلات قاچاق در لاهیجان
آخرین اخبار
دانشجوی گیلانی، نجاتبخش بیماران نیازمند پیوند
کشف محموله بزرگ چوب‌آلات قاچاق در لاهیجان
اهدای عضو بنیامین، کودک جانبخش اهل بندر انزلی + فیلم
منظر فرهنگی ماسوله در انتظار ثبت جهانی
توقیف خودروی حمل زباله در ورودی شهر تالش
شرایط نامناسب برای اغلب فعالیت‌های دریایی از فردا در گیلان