یک دستگاه کمپرسی در حال برداشت و انتقال غیرمجاز مصالح و تخریب محیط زیست در منطقه حفاظت شده سیاهمزگی شفت شناسایی و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر ریاضی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت از اجرای گشت و کنترل مستمر در مناطق تحت مدیریت این شهرستان به ویژه منطقه حفاظت شده سیاهمزگی با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی خبر داد.

او گفت: در جریان گشت و پایش مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شفت در مناطق تحت مدیریت، یک دستگاه کمپرسی گاز که در حال برداشت و انتقال غیرمجاز مصالح و تخریب محیط زیست بود، شناسایی و متوقف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت افزود: این خودرو به دلیل ارتکاب تخلف زیست‌محیطی توقیف و با هماهنگی مراجع ذیصلاح به پارکینگ منتقل شد و موضوع برای طی مراحل قانونی در دست پیگیری قرار گرفت.

ریاضی تأکید کرد: گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت، به ویژه منطقه حفاظت شده سیاهمزگی، به صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخریب، برداشت غیرمجاز، دخل و تصرف و سایر تخلفات زیست‌محیطی، مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان