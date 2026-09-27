نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با صدور پیامی درخصوص الزام شناور‌ها به تردد از مسیر‌های نامعتبر توسط برخی چارتر‌ها به مالکان کشتی‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از صدور هشدار به مالکان کشتی درخصوص الزام شناور‌ها به تردد از مسیر‌های نامعتبر توسط برخی چارترر‌ها خبر داد و آورده است: گزارش‌هایی به PGSA ارسال شده که برخی چارترها، شناور‌ها را مجبور به تردد از مسیر‌های نامعتبر می‌کنند، این کار علاوه بر ایجاد احتمال وقوع خسارت‌های مالی و جانی برای شناور، مالک، کاپیتان و خدمه، عبور آتی آن شناور از تنگه هرمز را نیز با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

پیام نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تاکید می‌کند که لازم است مالکان کشتی نسبت به اینگونه اقدامات غیرقانونی از سوی برخی چارتر‌ها دقت لازم را داشته باشند. همچنین، در صورت احراز تخلف چارترها، این شرکت‌ها به لیست عدم سازگاری (NCL) اضافه شده و عبور کلیه شناور‌های مربوط به آنها از تنگه هرمز با محدودیت مواجه خواهند شد.

ایمیل عذرخواهی مالکان کشتی‌ها بخاطر عبور غیرمجاز از تنگه هرمز

در پی صدور این پیام هشدار، مالکان کشتی‌ها نیز با ارسال ایمیلی بخاطر عبور غیرمجاز از تنگه هرمز عذرخواهی کردند که مشرح آن به شرح زیر است:

خطاب به: مقامات محترم PGSA

ما، مالکان کشتی، بدین‌وسیله رسماً عذرخواهی صمیمانه و توضیحات خود را در خصوص عبور غیرمجاز کشتی از تنگه هرمز تقدیم می‌کنیم.

صراحتاً اعلام می‌کنیم که این تخلف نه به دستور مالک کشتی انجام شده و نه ناشی از سهل‌انگاری فرمانده کشتی بوده است. این حادثه کاملاً در نتیجه دستورات اجباری و مستقیم چارترکننده (Charterer) رخ داده است. چارترکننده از فرمانده کشتی خواسته بود که بلافاصله عبور از تنگه را انجام دهد، بدون آنکه اظهارنامه، تأییدیه و تشریفات عبور موردنیاز طبق مقررات PGSA تکمیل شود. فرمانده کشتی تحت فشار شدید تجاری، چاره‌ای جز اجرای دستورات چارترکننده نداشت و همین امر منجر به این تخلف رویه‌ای شد.

ما کاملاً صلاحیت و اختیارات PGSA را بر آب‌های تنگه هرمز و مقررات مربوط به مدیریت و کنترل تردد در این آبراه به رسمیت می‌شناسیم و به آن احترام می‌گذاریم. سیاست همیشگی ما این است که تمام کشتی‌های تحت مدیریت ما به‌طور کامل از مقررات تردد PGSA، رویه‌های اظهار و اعلام، و الزامات دریایی محلی تبعیت کنند.

ما بابت ناراحتی و مشکلات اداری ایجادشده برای آن اداره در نتیجه دستورات نادرست چارترکننده عمیقاً عذرخواهی می‌کنیم.

در ادامه نامه آمده است: ما همچنان کاملاً متعهد به رعایت مقررات هستیم و در شرایط دشوار فعلی، تقاضای حمایت مقامات مربوطه را داریم.

در پایان نیز درخواست می‌شود که PGSA عذرخواهی صمیمانه ما را بپذیرد و نام/مورد مربوط به این کشتی را از فهرست عدم‌انطباق (Non-Compliance List) حذف کند.

برچسب ها: خلیج فارس ، تنگه هرمز
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