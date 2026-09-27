باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - پناهی مدیر جهاد کشاورزی نکا با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت نارنگی، گفت: بر اساس پایش‌های کارشناسی و میدانی صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود امسال از مجموع هزار و ۸۵۶ هکتار سطح زیر کشت نارنگی در این شهرستان، بالغ بر ۶۵ هزار تن محصول تولید و برداشت شود.

او با تأکید بر اهمیت این محصول در اقتصاد کشاورزی منطقه، افزود: تلاش‌های مستمر کشاورزان و بهره‌گیری از توصیه‌های فنی کارشناسان در طول فصل رشد، زمینه‌ساز دستیابی به این میزان تولید شده است.

پناهی در ادامه با اشاره به جایگاه استراتژیک مرکبات در سبد محصولات کشاورزی شهرستان، گفت: حمایت‌های ترویجی برای کاهش ضایعات هنگام برداشت و حمل‌ونقل در اولویت قرار گرفته است تا حداکثری از پتانسیل تولید این هزار و ۸۵۶ هکتار باغ در نهایت به دست تولیدکننده برسد.