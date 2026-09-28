کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۷

سی و هفتمین شماره برداشت آزاد این هفته «کاریکاتور روز» گزیدهای استثنایی و به روز، از آثار کارتونیستهای مطرح ایران و جهان را ارائه میکند. این گزارش تصویری، تنها مجموعۀ آثار و تصاویر نیست، کارنامهای است نمادین از نگاههای هنرمندانهای که پدیدههای جهان امروز را از منظر نگاه هنرمندانه و تیز بین کارتونیستها و طراحان معاصر میکاوند. این مجموعه، با گردآوری آثاری به روز و خبری از برجستهترین کارتونیستهای ایران و جهان، روایت و برداشتی آزاد و چندبُعدی از شرایط انسان عصر حاضر ارائه میدهد و روایتی ست ساده و تصویری از زمانهای که در آن زندگی میکنیم. آن سوی قابهای طنز و تصویر و کاریکاتورهای اجتماعی و کارتونهای سیاسی و طراحیهای ساده، جهانی از حقیقت جریان دارد. «هنر کاریکاتور» با ترکیبی از طنز و نقد اجتماعی، به یکی از تأثیرگذارترین شیوههای بیان هنری در دنیای معاصر، تبدیل شده است. این هنر، با بهرهگیری خلاقانه و بازتاب زوایای پنهان مسائل روز دنیا، توانسته است جایگاهی ویژه و منحصر به فردی را در رسانههای جهان امروز و مطبوعات روز دنیا، پیدا کند. بهعبارتدیگر، «هنر کاریکاتور»، امروزه، به «زبان تصویری جهانی» بدل شده که قادر است بدون نیاز به ترجمه، پیامهای خود را به شیوهای مستقیم و قابلدرک و به زیبایی به مخاطبانی از هر فرهنگ و زبانی منتقل کند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی