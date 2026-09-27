باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خالد مشعل، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، هشدار داد اقدامات اسرائیل در قبال مسجدالاقصی «زمینه را برای کنترل و سلطه کامل بر این مکان فراهم می‌کند».

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدامات شامل بسته ماندن مسجد به مدت ۴۰ روز، «تحمیل تقسیم زمانی» با هدف خالی کردن محوطه برای ورود «گروه‌های افراطی یهودی» و تلاش برای «تحقق تقسیم مکانی» از طریق تخلیه برخی تأسیسات و بخش‌های مهم داخل مجموعه مسجدالاقصی است.

مشعل گفت مسجدالاقصی «در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد» و خواستار اتخاذ اقداماتی برای حفاظت از این مکان شد؛ از جمله آنچه وی «راهبرد مقاومت و جهاد» برای «نجات قدس و مسجدالاقصی» خواند.

او همچنین از فلسطینی‌ها خواست برای حفظ «حضور مستمر و استوار» در مسجدالاقصی به این مکان مراجعه کنند و از مردم در سراسر جهان عرب و اسلام خواست در حمایت از فلسطین بسیج شوند.

منبع: الجزیره