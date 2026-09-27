باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی _ سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت مقام سرباز که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن همایش تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: سربازان از روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی در کنار مردم قرار گرفتند و نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز سربازان در کنار رزمندگان در جبهه‌ها حضور پیدا کردند و با وجود سختی‌های جنگ، برای دفاع از اسلام، انقلاب، مردم و میهن ایستادگی کردند؛ به‌طوری که ده‌ها هزار شهید و بیش از ۱۶۰ هزار جانباز از میان سربازان تقدیم کشور شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بیان کرد: دشمن تلاش داشت با هدف قرار دادن مراکز نظامی و انتظامی، میدان را خالی کرده و زمینه را برای ایجاد آشوب در داخل کشور فراهم کند، اما سربازان در کنار سایر نیرو‌های مسلح و مردم حضور پیدا کردند و اجازه ندادند این راهبرد دشمن به نتیجه برسد.

الهی ادامه داد: سربازان حتی در شرایط دشوار و با وجود محدودیت‌های موجود، میدان را ترک نکردند و در کنار رزمندگان به وظیفه خود ادامه دادند که این موضوع نشان‌دهنده ایمان، اعتقاد، شجاعت و غیرت آنان نسبت به کشور است.

وی گفت: بیداری مردم و توانمندی نیرو‌های مسلح از عوامل مهم ناکامی دشمن بود و سربازان نیز در این عرصه نقش مهمی ایفا کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان با تبریک روز سرباز به همه سربازان و خانواده‌های معظم شهدا، از ایثار و فداکاری آنان در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی، کشور و مردم قدردانی کرد.