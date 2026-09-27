مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور رئیس کمیته امداد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همزمان با یادبود شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، با حضور بختیاری، رئیس کمیته امداد، جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

بختیاری رئیس کمیته امداد در ابتدای سخنان خود، ضمن خیرمقدم به حاضران، این مراسم را فرصتی برای تجلیل از مقام شامخ شهدا دانست و اظهار داشت: امسال نخستین هفته دفاع مقدس است که پس از شهادت امام عزیزمان برگزار می‌شود. ما امروز گرد هم آمده‌ایم تا درودی دیگر بار به روح پاک تمامی شهدا تقدیم کنیم؛ از شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس گرفته تا شهدای مقاومت و شهدای راه حق.

وی با اشاره به جایگاه شهید محور مقاومت، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت و افزود: یاد فرماندهان بزرگوار، بزرگان، دانشمندان هسته‌ای و تمام کسانی که در راه این میهن جان خود را فدا کردند، گرامی باد. همچنین یاد همسران بزرگوار شهدا و خانواده‌های ایشان که در مسیر حق ایستادگی کردند، محفوظ است.

رئیس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش بی‌بدیل نیرو‌های مقاومت، تصریح کرد: ما بر این باوریم که یگان‌های مقاومت، از جمله نیرو‌های مؤمن، از اثرگذارترین یگان‌ها در مسیر ظهور امام زمان (عج) خواهند بود.

بختیاری در بخش پایانی سخنان خود، به فعالیت‌های ارزشمند کمیته امداد اشاره کرد و گفت: کمیته امداد با شعار «مدد به حیات، مدد به کار، مدد به زندگی» در مسیر خدمت به نیازمندان و یتیمان گام برمی‌دارد. این همان مسیری است که معمار کبیر انقلاب اسلامی و امام شهید عزیزمان ترسیم کردند.

وی با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) که فرمودند: «توانمندسازی، نسخه‌ی عزتمندانه مقابله با فقر است»، بر ضرورت شکوفایی استعدادها، توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای خدمت‌گیرندگان تأکید کرد و افزود: افتخار کمیته امداد، خدمت به محرومان و یتیمان است.