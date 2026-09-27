وزیر دارایی رژیم صهیونیستی خواستار آن شد که این رژیم در کرانه باختری وارد جنگ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه خواستار آغاز «جنگ» در کرانه باختری شد و گفت اسرائیل باید در این منطقه همان اقداماتی را انجام دهد که در نوار غزه انجام داده است.

اسموتریچ، رئیس حزب «صهیونیسم دینی»، در یک برنامه پادکستی متعلق به وب‌سایت اسرائیلی وای‌نت، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با تشدید تنش‌های امنیتی در کرانه باختری مدعی شد: «من قطعاً راه‌حل‌هایی دارم. فکر می‌کنم باید در یهودا و سامره وارد جنگ شویم و همان کاری را که در غزه انجام دادیم، در آنجا نیز انجام دهیم؛ یعنی تشکیلات خودگردان فلسطین را منحل کنیم، زیرا یک تشکیلات تروریستی است.»

او با اشاره به عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در کرانه باختری گفت اسرائیل باید به ارتش دستور دهد همان رویکردی را که در غزه علیه حماس به کار گرفته است، در کرانه باختری نیز اجرا کند.

این وزیر افراطی مدعی شد: «همان‌طور که حماس را در غزه از بین بردید، نباید هیچ زیرساخت تروریستی در یهودا و سامره وجود داشته باشد؛ نه تروریست، نه سلاح و نه تونل.»

وی پیش‌تر نیز از الحاق بخش‌های گسترده‌ای از کرانه باختری حمایت کرده و خواستار الحاق بیش از ۸۰ درصد این منطقه شده بود. او در اظهارات اخیر خود همچنین از الحاق بخش‌هایی از نوار غزه و جنوب لبنان حمایت کرد.

اسموتریچ گفت مایل است اسرائیل دست‌کم مناطقی از غزه تا «خط زرد» و در لبنان تا رود لیتانی را به خاک خود ضمیمه کند. به ادعای او، این اقدام تنها با هدف شهرک‌سازی انجام نمی‌شود، بلکه از دیدگاه او برای جلوگیری از تکرار حملات نیز ضروری است.

«خط زرد» خطی است که در چارچوب توافق آتش‌بس غزه ترسیم شده و مناطق تحت کنترل اسرائیل و حماس را از یکدیگر جدا می‌کند. بر اساس گزارش اسپوتنیک، اسرائیل همچنان بیش از ۶۰ درصد از مساحت نوار غزه را در کنترل خود دارد.

اظهارات اسموتریچ درباره جنوب لبنان نیز در شرایطی مطرح شده که دولت لبنان با اسرائیل درباره خروج نیروهای اسرائیلی، خلع سلاح حزب‌الله و دستیابی به توافق صلح در آینده مذاکره می‌کند. لبنان با باقی ماندن نیروهای اسرائیلی و کنترل اسرائیل بر بخش‌هایی از خاک خود مخالفت کرده است.

همچنین طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مرحله پس از جنگ در غزه شامل بندی درباره خروج نیروهای اسرائیلی از مناطقی است که در جریان جنگ تحت کنترل اسرائیل قرار گرفته‌اند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: کرانه باختری ، بزالل اسموتریچ
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