باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در جمع کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: رویارویی نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب امری دور از ذهن نبود؛ چراکه این انقلاب در مقابل آمریکا قد علم کرده بود.
وی افزود: آمریکا پس از ناکامی در حفظ رژیم شاه، از اسفند ۱۳۵۷ ناآرامیها را در کردستان، خوزستان، ترکمنصحرا و آمل آغاز کرد و پس از یک سال و نیم ناکامی، صدام را تجهیز و تحریک به جنگ همهجانبه کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صدام با حمایت شوروی، غرب، کشورهای منطقه و تجهیزات پیشرفته تصور میکرد جنگ را در یک هفته به پایان میرساند، اما یک هفته به هشت سال کشید و یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد.
حداد عادل با اشاره به توطئههای ۳۶ ساله دوران رهبری امام خامنهای (مدظلهالعالی) گفت: تحریمها، تهدیدها، ناآرامیها و فتنههای متعدد همه با هدف ناکام گذاشتن جمهوری اسلامی طراحی شد و دشمن پس از ناکامی در جنگ نرم و انقلابهای رنگی، دست به ترور شهید سلیمانی در ۱۳ دی ۱۳۹۸ و سپس جنایات در فلسطین، لبنان و ایران زد.
وی تصریح کرد: دشمن در تمام این سالها بستر ایجاد ناآرامی را فقر و دشواری معیشتی میدید و با شدیدترین تحریمهای تاریخ به دنبال آن بود که فشار اقتصادی، مردم را در برابر انقلاب قرار دهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه نیز محاسبه دشمن این بود که با ترور فرماندهان و دانشمندان هستهای، خیابانهای ایران به میدان اغتشاش تبدیل و نظام سرنگون میشود، اما حمله در شب جمعه و حضور مردم در روز عید غدیر، معادلات دشمن را برهم زد.
حداد عادل ادامه داد: آمریکا و اسرائیل خود اعلام کردند که اشتباه کردهاند و باید نخست ناآرامی خیابانی ایجاد کنند. از این رو با ایجاد جهش قیمت دلار و فشار اقتصادی، اعتراضات خیابانی از ۱۱ و ۱۲ دیماه شکل گرفت. رهبری و مسئولان با تفکیک اعتراض مسالمتآمیز از اغتشاش، بر حقانیت اعتراض مردمی صحه گذاشتند، اما این مقدمه شورش مسلحانه در پنجشنبه ۱۸ دیماه بود که با ورود سلاح و تیربار به صحنه، ماهیت کودتایی خود را آشکار کرد.
وی با بیان اینکه رهبری این حادثه را کودتا خواندند، اظهار داشت: دشمن با رسانههای صهیونیستی و آمریکایی آمارهای دروغین ۳۰، ۵۰ و ۷۰ هزار کشته اعلام کرد؛ در حالی که دولت با اعلام آمار رسمی حدود سه هزار و ۱۰۰ نفر از همه گروهها، دروغ بزرگ را رسوا کرد. این پیوست تبلیغاتی برای زمینهسازی حمله نظامی اسفند طراحی شده بود.
حداد عادل با اشاره به سیاست دشمن در بدنامسازی پیش از حمله گفت: آمریکا پیش از حمله به افغانستان با تحریک طالبان به تخریب مجسمهها، چهره خشنی از آنان در افکار جهانی ترسیم کرد. در مورد ایران نیز هدف دشمن آن بود که با اعلام کشتار دهها هزار نفر، زمینه حمله نظامی و شورش را فراهم کند، اما نقشهشان با شهادت رهبر انقلاب و خانواده ایشان و سپس حضور گسترده مردمی از ماه رمضان در خیابانها نقش بر آب شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امروز ۲۱۰ روز است که مردم یک شب خیابانها را خالی نگذاشتهاند و همین حضور، توطئه تصرف دستگاههای دولتی و براندازی را باطل کرد. در ادامه، انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به رهبری، اتفاق الهی دیگری بود که شبهات موروثی بودن را بیاثر کرد و مردم با آغوش باز این رهبری را پذیرفتند.
در ادامه حدادعادل با اشاره به فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی و دریایی اظهار کرد: همان نقشهای که در سالهای گذشته بود که با فشار اقتصادی نارضایتی ایجاد کند و نظام را سرنگون کند، الان هم هست. وی افزود: الان محاصره اقتصادی و محاصره دریایی است که واردات نداشته باشیم و مردم از نظر غذا، دارو و خیلی چیزهای دیگر در مضیقه باشند. اینها میخواهند همان کاری را که در غزه کردند در ایران بکنند؛ از این جنایتکارها هیچ انتظار دیگری نباید داشت.
حدادعادل ادامه داد: همانهایی که در غزه حتی آب را به روی مردم بستند و میدیدید بچهها قابلمه به دست برای یک لقمه غذا چه میکردند، اگر فرصت کنند میخواهند همین اتفاق را در ایران ایجاد کنند. اما ملت ایران و خدای ملت بزرگتر از آن است که اینها بتوانند چنین اتفاقی را در ایران رقم بزنند.
حدادعادل با اشاره به اهمیت انفاق در اسلام اظهار کرد: یکی از این کارها همین کار خیر و انفاق است. انفاق جزء مسلمانی است. وقتی انسان قرآن را میخواند، از اول تا آخر قرآن کلماتی است که دائم این حقیقت را یادآوری میکند.
حدادعادل با اشاره به تجربه کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار کرد: الحمدلله در کمیته امداد امام این تجربه بسیار خوبی است و شاید این تجربه قابل عرضه به دنیا باشد. الان نزدیک ۴۶، ۴۷ سال است، یعنی همزاد با انقلاب، کمیته امداد امام فعالیت میکند. همانطور که امام راحل فرمودند، کار کمیته امداد امام باید ریشهکنی فقر باشد. آن ضربالمثل معروف که اگر کسی را میخواهید یک روز سیر کنید به او ماهی بدهید و اگر میخواهید برای همیشه سیرش کنید، ماهیگیری یادش بدهید، کمیته امداد امام این مسیر را طی کرده و باید طی کند.
حدادعادل ادامه داد: باید خانوادههای محروم را کاری کرد که همیشه دستشان دراز نباشد برای گرفتن، بلکه بتوانند تولیدکننده باشند و دیگران از اینها کمک بگیرند. چرا اینها باید از دیگران کمک بگیرند؟ وی گفت: این سیاست را با حفظ آبرو و عزت دنبال کردهاند و این کار موفق بوده است.
حدادعادل در ادامه با اشاره به فعالیت مؤسسات خیریه در کشور گفت: این روحیهای که باعث ایجاد کمیته امداد امام شده فقط در کمیته امداد امام نیست؛ در کل کشور مؤسسات خیریه شاید تعدادشان به چند صد هزار برسد.در خیلی از استانها، همین اصفهان به عنوان یک مرکز استان، باید آماری بگیرند و ببینند غیر از کمیته امداد امام چند صندوق قرضالحسنه و کمک به مستمندان و نیازمندان در مساجد وجود دارد. تعداد اینها در شهرها، روستاها و شهرهای استانها قابل توجه است.
حدادعادل تصریح کرد: مردم متدین و خیر، علاوه بر اینکه به کمیته امداد امام اعتماد دارند و کمک میکنند، این اعتماد بزرگترین سرمایه کمیته امداد امام است. وی ادامه داد: مردم وقتی اسم کمیته امداد امام میآید، دو چیز برایشان مسلم است؛ یکی اینکه اعتماد میکنند پولشان محفوظ میماند و دوم اینکه به دست اهلش میرسد. حدادعادل گفت: خیلی وقتها میخواهم کمک کنم، اما شک دارم که آیا کسی که دارد تکدی میکند واقعاً مستحق است یا اینکه این دکان برای خودش باز کرده و آیا پولی که ما اینجا خرج میکنیم، مبارزه با فقر است یا اینکه خودش باعث ایجاد فقر میشود. وی افزود: اما در کمیته امداد امام میدانند اگر کمک خود را در این صندوق بیندازند، پولشان حفظ میشود و به دست اهلش میرسد.
حدادعادل با اشاره به نقش مؤسسات خیریه در مقابله با فشار اقتصادی اظهار کرد: سراسر این کشور پر از دستگاهها و مؤسسات و صندوقهای خیریه است و این باعث شده این توطئه عملی نشود و به نتیجه نرسد. وی تأکید کرد: در کنار همه اقداماتی که دولت و نظام برای خنثی کردن این فشارهای اقتصادی انجام میدهند، نقش مردم شاید اهمیتش کمتر از کار دولت نباشد. حدادعادل با اشاره به اقدامات دولت برای ساماندهی معیشت مردم گفت: دولت خیلی زحمت میکشد. وقتی محاصره دریایی و هوایی میشود، دولت درصدد است معیشت مردم را تا آنجایی که میتواند ساماندهی کند. کالابرگ را هم افزایش قیمت میدهد و هم نظم میدهد و بالاخره مواد اولیه غذایی را در اختیار مردم قرار میدهد.
وی افزود: این کارها خیلی خوب است و دولت هم دارد کار میکند، اما ملت در این مؤسسات خیریه گسترده باید آمادگی داشته باشند برای یک مقابله گسترده با این توطئه فشار اقتصادی.
حدادعادل خطاب به بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، گفت: شما به عنوان محور و ستون کار خیر و امداد، برای یک آیندهای که امیدواریم اتفاق نیفتد، اما همیشه باید آدم خودش را برای بدترین حالت آماده بکند، باید یک بسیج، هماهنگی و همسویی با همه مؤسسات مردمی ایجاد کنید. انتظارم این است که کمیته امداد پیشقدم باشد و طرحی ایجاد کند که آنهایی که در این عرصه فعالیت میکنند، آماده باشند و اجازه ندهند نقشهای که دشمن در نظر دارد عملی شود و فشار بر مردم کم شود.