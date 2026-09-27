باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مهزاد حمیدی، رئیس دانشگاه فرهنگیان در آیین بازگشایی سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان، استادان و کارکنان این دانشگاه، از پیام رهبر معظم انقلاب درباره آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد و گفت: آغاز سال تحصیلی، شروع دوره‌ای تازه برای کسب دانش، معرفت و مهارت است و این سه مفهوم در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

وی دانش را آگاهی و شناخت درباره یک موضوع یا مقوله علمی دانست و افزود: معرفت، شناخت دقیق‌تر مفاهیم و باور عمیق نسبت به دانسته‌هاست؛ باوری که می‌تواند دانش را به عمل تبدیل کند. هنگامی که دانش در عمل به کار گرفته شود، مهارت شکل می‌گیرد و این مسیر باید در نهایت به حل مسئله منجر شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: دانشی که به مهارت تبدیل نشود و مهارتی که به حل مسئله نینجامد، ارزش مورد انتظار را ندارد.

حمیدی برای تبیین این پیوند، به سبک زندگی سالم اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد از اهمیت سبک زندگی سالم و نقش آن در حفظ سلامت آگاه هستند، اما آگاهی زمانی به نتیجه می‌رسد که به باور و عمل تبدیل شود. رعایت این سبک زندگی، در صورت برخورداری از باور و مهارت، می‌تواند به سلامت، طول عمر باعزت و زندگی بانشاط منجر شود.

وی با اشاره به سخنی از حضرت علی(ع) درباره ایمان، معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل با ارکان، اظهار کرد: دانشجویان و استادان باید در رشته‌های تخصصی خود به دانشی عمیق و دقیق دست یابند، به آموخته‌های خود باور پیدا کنند و در حوزه تخصصی‌شان مهارت بیابند تا دانش در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان افزود: دانشمندان کشور با تکیه بر دانش و باور خود به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند که جهان را متحیر کرده است. این تجربه نشان می‌دهد که پیوند دانش، معرفت، مهارت و حل مسئله می‌تواند به دستاوردهای بزرگ منجر شود.

حمیدی همچنین با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت گفت: این دانشگاه، مرکز ثقل نظام آموزش‌وپرورش است و جایگاهی رفیع دارد. استادان دانشگاه فرهنگیان نیز نقشی ارزشمند و تأثیرگذار در پیشرفت کشور و تعالی فرهنگ دارند.

حمیدی تبدیل ایده به پدیده را از درس‌های مهمی دانست که می‌توان از رهبران بزرگ گرفت و گفت: توانایی تبدیل ایده‌ها و نیت‌های بزرگ به نتیجه، هدایت و پایداری یک انقلاب در گستره ملی و جهانی، برای ما آموزنده است. باید بتوانیم اندیشه‌ها و گفته‌های خود را در میدان عمل به نتیجه برسانیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی تأکید کرد و افزود: در مقاطع حساس تاریخ کشور، عزت، استقلال، آبرو و انسجام مردم هدف قرار می‌گیرد؛ در چنین شرایطی، وحدت کلمه و یکپارچگی، صرفاً یک شعار یا تعارف نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای عبور از این پیچ تاریخی است.

حمیدی ادامه داد: همدلی و انسجام، راهبردی تعیین‌کننده برای عبور از دشواری‌ها و حرکت به سوی قله‌های عزت و افتخار است. نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، خودباوری، امید و انگیزه، در کنار کسب دانش همراه با اخلاق و تقوا، می‌تواند پشتوانه‌ای برای مقابله با تهدیدها و متجاوزان باشد.

وی ضمن آرزوی طول عمر پربرکت برای رهبر معظم انقلاب، از پیام ایشان درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها قدردانی کرد و حضور وزیر آموزش‌وپرورش در این مراسم را گرامی داشت. حمیدی همچنین از خانواده‌های شهدا، از جمله خانواده شهیدانی که در این آیین حضور داشتند، سپاسگزاری کرد.

دانشگاه فرهنگیان دارای گستره وسیعی در سراسر ایران است که شامل بیش از ۹۵ دانشکده در استان‌های مختلف، ۳۳۱ بلوک خوابگاهی و ۳۱ دانشگاه استانی می‌شود. همچنین با فارغ‌التحصیلی دانشجویان فعلی و ورود دانشجویان جدید در اواخر مهرماه، ظرفیت‌های آموزشی ما به شکلی گسترده‌تر در حال توسعه است.

وی در ادامه با تبیین رویکردهای جدید مدیریت، از «چرخش‌های تحول‌آفرین» در سیاست‌های آموزشی خبر داد و گفت: «ما در حال حرکت از ساختارهای تک‌ساحتی به سمت برنامه‌های فراگیر و از برنامه‌های «عرضه‌محور» به سمت برنامه‌های «تقاضامحور» مبتنی بر رضایت‌سنجی هستیم. همچنین، هدف ما تغییر ساختار از مدیریت «ستادمحور» به سمت ایجاد «دانشگاه‌های قطب‌محور» و مسئولیت‌پذیر است که بر پایه تقسیم کار ملی و تکیه بر ظرفیت‌های استان‌ها و اساتید بنا شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به محورهای حوزه نیروی انسانی، بر شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی و جانشین‌پروری» تأکید کرد و گفت: در حوزه آموزشی نیز، با تشکیل تیم‌های بازنگری، در حال اصلاح معماری کلان برنامه درسی، به‌روزرسانی برنامه‌های تمامی رشته‌ها و تحول در نظام کارورزی هستیم. همچنین هدف ما توانمندسازی معلمان در مقطع کارشناسی ارشد برای ۱۲۰ هزار مدرسه در سراسر کشور است.

وی در خصوص حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی افزود: «در بخش فرهنگی، تمرکز بر تنمیه‌سازی اوقات فراغت در زیست شبانه، تقویت تشکل‌های دانشجویی و برگزاری رویدادهای ورزشی و فرهنگی درون‌دانشکده‌ای است. در حوزه پژوهش نیز، از محورهایی همچون انتشار حقوق اصلی به عنوان منابع درسی، راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری و پارک علم و فناوری در حوزه تعلیم و تربیت، جهت دستیابی به مرجعیت علمی و اجتماعی در سطح کشور استفاده خواهیم کرد.

حمیدی از تحول در مدیریت منابع و چابک‌سازی ساختارها خبر داد و گفت: با پیش‌بینی ایجاد دانشگاه‌های استانی در فاز نخست، مدیریت دانشگاه تسهیل، هرم نیروی علمی تقویت و ساختار از حالت خدماتی به حالت چابک تغییر خواهد یافت که این امر موجب افزایش تعاملات علمی میان رشته‌های مختلف و دانشجویان می‌شود.