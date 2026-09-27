باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین جلسه بررسی آخرین وضعیت پروندههای تعهدات ارزی و تراستیها در دادستانی تهران به منظور اخذ گزارش ضابطان و نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخی مشکلات موجود در روند رسیدگی به این پرونده ها، برگزار و دستورات قضایی لازم برای تسریع در رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی و بدون اغماض با متهمین این قبیل پروندهها و شناسایی ذینفعان اصلی کارتهای بازرگانی اجارهای، رفع موانع و تلاش ویژه برای اعاده ارز صادر شد.
دادستان تهران با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای تعهدات ارزی و اهتمام دادسرای تهران در این حوزه، اظهار داشت: با توجه به آمار پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی، این موضوع با جدیت از سوی معاونت پروندههای خاص و مهم این دادستانی پیگیری و در جلسات مستمر هفتگی با حضور اینجانب و سرپرست دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، بازپرسان پرونده ها، ضابطان قضایی، نمایندگان بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط ارزیابی و رصد میشود.
صالحی بر ضرورت تسریع و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای موجود و شناسایی و معرفی سایر بدهکاران ارزی از سوی مراجع ذیربط تأکید کرد و افزود: در دهمین جلسه رسیدگی به این پروندهها ضمن استماع گزارشهای ضابطان چهارگانه پروندههای تعهدات ارزی، نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی و بازپرسان پرونده ها، دستوراتی در خصوص رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی متهمان صادر شد.
به گفته دادستان تهران در این جلسه مقرر شد ضابطان چهارگانه پروندهها متشکل از پلیس امنیت اقتصادی فاتب، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ظرف ده روز نسبت به اجرای دستورات قضایی و رفع نواقص گزارشات و مستندات ارسالی به مرجع قضایی اقدام کنند.
منبع: قوه قضاییه