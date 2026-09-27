باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حسین قربانی - در این گزارش آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی شهید آرمان علی‌وردی، عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، سیامک رحمانی و پرونده‌های «با ضیا» و مسابقات ماراتن تهران و کیش اعلام شده و احکام مختلف برای متهمان این پرونده‌ها صادر شده است.

پرونده شهید آرمان علی وردی

در پرونده شهید آرمان علی وردی دو پرونده تشکیل شده است. ابتدا در رابطه با پرونده شهید آرمان علی وردی با وصول پاسخ کمیسیون پزشکی قانونی، جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای ایشان تشکیل و دفاعیات آنها اخذ شد و با عنایت به مراتب فوق و رسیدگی‌های انجام شده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

نظر کمیسیون پزشکی قانونی، پس از بررسی مستندات موجود (از جمله پرونده بالینی، پرونده کیفری، فیلم‌های موجود)، استماع اظهارات متهمین و براساس معاینه و کالبدگشایی انجام‌شده، بررسی‌های دقیق پزشکی از ضربات، صدمات وارد شده بر بدن و ... اخذ شد.

براساس رای دادگاه، پزشکی قانونی در مراحل مختلف علت تامه فوت را خون‌ریزی مغزی به دنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام و سایر صدمات را غیر موثر در فوت اعلام کرده است.

با این اوصاف ادله کافی در جهت احراز این موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خون ریزی مغزی شده است، موجود نیست.

این گزارش حاکی است مطابق گزارش نهایی اداره آگاهی امکان اینکه معلوم و مشخص شود که ضربات چه موقع و توسط چه کسی موجب شهادت شده است، نیز امکان‌پذیر نبوده است.

دادگاه در رای خود استدلال کرده است؛ اینکه متهمان در ایراد صدمات و جراحات غیر موثر در فوت مشارکت داشتند شبهه‌ای وجود ندارد، ضربه متهمان به شهید که می‌تواند کشنده و منتهی به مرگ شود به اثبات نرسیده است.

این گزارش می‌افزاید بررسی‌های فنی پزشکی و جنایی حاکی است اینکه آیا متهمان در ایراد ضربات به ناحیه سر متوفی که منجر به فوت شده مشارکت و دخالتی داشته‌اند یا خیر مشخص نیست.

از طرفی اظهارات سایر افراد که شاهد موضوع بوده نیز دلالتی بر اینکه متهمان دخالتی در ضربات وارد به سر داشته باشند ندارد و نمی‌توان به قطع و یقین مشارکت آنها در قتل عمدی را احراز کرد.

در نهایت با توجه به شواهد و قرائن و نظریات تخصصی کمیسیون پزشکی قانونی، سه نفر از متهمان با توجه اینکه به اقدامات آنها در جنایت واقعه مستند به برخی از رفتار‌های آنها است و مرتکب هر یک از این رفتار‌ها دقیقا مشخص نیست، از جهت جنبه خصوصی حکم بر محکومیت آنها به تساوی به پرداخت یک فقره دیه نفس مقتول و از جهت جنبه عمومی نیز به حبس محکوم شدند.

سه نفر دیگر از متهمان با توجه به محتویات پرونده از اتهام مشارکت در قتل و مشارکت در قتل عمدی و ایراد صدمات غیر موثر در فوت در قتل تبرئه شدند.

رای صادره نهایی نیست و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

همچنین پرونده شهادت شهید علی‌وردی در دادگاه انقلاب هم مفتوح رسیدگی است.

دادگاه انقلاب تهران با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت اولیای دم شهید، گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران، نظریه پزشکی قانونی درخصوص علت تامه فوت و شرح گزارش معاینه جسد، اظهارات متهمان در مراحل مختلف تحقیق در مرجع انتظامی، دادسرا و دادگاه، بازسازی صحنه جرم و هجوم اغتشاشگران به سمت شهید و ضرب و جرح وی، متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده را به لحاظ شیوه ارتکاب جرم، گستره جنایت و نتایج زیانبار اقدامات آنها علیه امنیت کشور، بابت اتهام افساد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم کرد. متهمان ردیف پنجم تا نهم: به دلیل مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به حبس‌های یک تا پنج سال و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

پرونده عباس عبدی

متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد بود که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضایی ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم صادر شد.

براساس حکم صادر شده عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه حکم به ۲ ماه توقف فعالیت و انتشار روزنامه اعتماد داد. با توجه به فرجام خواهی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هنوز رای قطعی صادر نشده است.

پرونده صادق زیبا کلام

پرونده صادق زیبا کلام در رابطه با مصاحبه با خبرگزاری آنا، پس از اعلام جرم و ارسال به شعبه بازپرسی، اتهام به وی تفهیم شد. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. پس از رسیدگی، دادگاه صادق زیبا کلام را به یک سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به منع هرگونه فعالیت رسانه‌ا، مصاحبه، یادداشت نویسی و انجام مصاحبه به مدت ۲ سال محکوم شد که این حکم تایید شده است. حکم حبس زیباکلام به مدت ۳ سال تعلیق شده است.

پرونده حشمت الله فلاحت پیشه

پرونده حشمت الله فلاحت پیشه به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه بدوی حکم برائت صادر کرد با اعتراض به حکم برائت از سوی مدعی العموم، پرونده در دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم یک سال حبس صادر شده است که این حکم ۵ سال تعلیق شده است.

فلاحت پیشه در رابطه با پرونده دیگر با شکایت شورای نگهبان به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که این حکم تایید شده است.

پرونده سیامک رحمانی

حکم پرونده سیامک رحمانی پس از تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه صادر شده که دادگاه وی را به جزای نقدی درجه ۶ به میزان ۸۰ میلیون تومان محکوم کرده که این رای غیر قطعی است و قابل تجدیدنظر خواهی است.

پرونده «با ضیا»

در رابطه با پرونده برنامه «با ضیا» دادستانی تهران در تاریخ ۲۲ شهریور ماه سال جاری اعلام جرم کرده و پرونده قضایی تشکیل داده است که این پرونده در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یکی از متهمان احضار و تفهیم اتهام شده است. متهم دیگر با توجه به حضور در سفر خارجی، هنوز تفهیم اتهام انجام نشده است.

پرونده ماراتن دو تهران

پرونده ماراتن دو تهران در تاریخ ۲۸ شهریور ماه سال جاری تشکیل شده است و افراد مرتبط با این پرونده از جمله رئیس هیات دو میدانی استان تهران، رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، اداره کل امنیتی، سیاسی و مشاور استاندار تهران به عنوان مرجع صادر کننده مجوز، رئیس باشگاه پیشروی تهران به عنوان مجری برگزاری به دادسرا دعوت و از آنها در مورد نحوه برگزاری سوال شده و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است. یک نفر در ارتباط با این پرونده تفهیم اتهام شده که در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.

پرونده ماراتن کیش

پرونده ماراتن کیش ۱۴ آذر ماه سال گذشته تشکیل شد که همان زمان دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند. این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود که دادگاه پرونده را به دلیل نقص در تحقیقات مجدد برای انجام تحقیقات بیشتر به دادسرا ارسال کرده است که با رفع نواقص به زودی کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.